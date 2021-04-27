Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu

    UNISOC Tanggula 5G yonga ailesi giriş seviyesinden Snapdragon 8xx seviyesine kadar rekabete girecek modeller barındırıyor. Yeni dönemde UNISOC adını daha çok duyacağız.
    27 Nisan 2021, 19:30 (3 sa.)
    428
    9
    1
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    5G altyapılarının 200 trilyon dolardan fazla bir pazar ortaya çıkaracak olması üreticilerin büyük bir yatırım payı ayırmasını sağladı. Pastadan pay almak isteyen üreticiler rekabette iddialı olacak ürünler geliştiriyor.

    UNISOC Tanggula neler sunuyor?

    Son dönemde bir kaç yonga seti ile beğeni topladığını gördüğümüz Çinli UNISOC her segmentte olmayı amaçladığı yeni Tanggula 5G ailesi yonga setlerini duyurdu. Henüz detaylar belli değil ancak daha önce tanıtılan bazı yongaların ismi değiştirilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı

    Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

    UNISOC Tanggula 5G ailesinde Tanggula 6, Tanggula 7, Tanggula 8 ve Tanggula 9 şeklinde serilere ayrılmış. Tanggula 9 serisi Snapdragon 800 serisi ile boy ölçüşecek modellere sahip. Şimdilik Tanggula 7 serisi hakkında bilgimiz var.

    Tanggula T770 daha önce T7250 olarak tanıtılmıştı ve 6nm sürecindeki ilk mobil yongaydı. 1 x Cortex-A76 + 3 x Cortex-A76 + 4 x Cortex-A55 dizilimi olan yonga seti Mali G57 grafik birimini barındırıyor. Vivimagic 6.0 görüntü işlemcisi ve 4 çekirdekli görüntü sinyal işlemcisi ile desteklenen Tanggula T770 şu an için ailenin en güçlü yonga seti oldu.

    UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Tanggula T740 ise T7510 yongasının yeniden isimlendirilmesi. 4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55 dizilimi olan yonga Vivimagic 6.0 görüntü işlemcisine sahip ve yine 6nm sürecinde. Biraz daha orta alt seviyeye doğru rekabete katılacak. UNISOC T760 ise 12nm sürecinde ve 4x Cortex-A75 + 4x Cortex-A55 dizilimine sahip. Bu da giriş seviyesine yaklaşacak. Giriş seviyesinde ise Tanggula 6 serisi bizi karşılayacak.

    UNISOC Tanggula ailesinde en merak edilen haliyle 9 serisi olacak. Amiral gemisi Snapdragon 800 yonga setlerine kafa tutacak ne tür optimizasyonlar sunacağı ve rekabeti nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/26/unisoc-tangulla-series-of-5g-processors-unveiled-ar-glasses-in-development/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında ilk T740 5G li telefon geçen sene çıktı; Hisense F50 5G
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir 48 dk. Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı 1 sa. DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı 1 sa. Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor 2 sa. Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı 2 sa. Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı 3 sa. Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu Sonraki Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver 4 sa. Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu 4 sa. PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı 5 sa. Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir 5 sa. Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir 6 sa. Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi 6 sa. Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi 6 sa. Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti 7 sa. 44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı 7 sa. ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı 7 sa. Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek 8 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı 8 sa. Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı 8 sa. macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler 9 sa. Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi 9 sa. Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde 9 sa. Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu 9 sa. DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi 10 sa. Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası 10 sa. Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız