UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu

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5G altyapılarının 200 trilyon dolardan fazla bir pazar ortaya çıkaracak olması üreticilerin büyük bir yatırım payı ayırmasını sağladı. Pastadan pay almak isteyen üreticiler rekabette iddialı olacak ürünler geliştiriyor.

UNISOC Tanggula neler sunuyor?

Son dönemde bir kaç yonga seti ile beğeni topladığını gördüğümüz Çinli UNISOC her segmentte olmayı amaçladığı yeni Tanggula 5G ailesi yonga setlerini duyurdu. Henüz detaylar belli değil ancak daha önce tanıtılan bazı yongaların ismi değiştirilmiş.

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UNISOC Tanggula 5G ailesinde Tanggula 6, Tanggula 7, Tanggula 8 ve Tanggula 9 şeklinde serilere ayrılmış. Tanggula 9 serisi Snapdragon 800 serisi ile boy ölçüşecek modellere sahip. Şimdilik Tanggula 7 serisi hakkında bilgimiz var.

Tanggula T770 daha önce T7250 olarak tanıtılmıştı ve 6nm sürecindeki ilk mobil yongaydı. 1 x Cortex-A76 + 3 x Cortex-A76 + 4 x Cortex-A55 dizilimi olan yonga seti Mali G57 grafik birimini barındırıyor. Vivimagic 6.0 görüntü işlemcisi ve 4 çekirdekli görüntü sinyal işlemcisi ile desteklenen Tanggula T770 şu an için ailenin en güçlü yonga seti oldu.

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Tanggula T740 ise T7510 yongasının yeniden isimlendirilmesi. 4x Cortex-A76 + 4x Cortex-A55 dizilimi olan yonga Vivimagic 6.0 görüntü işlemcisine sahip ve yine 6nm sürecinde. Biraz daha orta alt seviyeye doğru rekabete katılacak. UNISOC T760 ise 12nm sürecinde ve 4x Cortex-A75 + 4x Cortex-A55 dizilimine sahip. Bu da giriş seviyesine yaklaşacak. Giriş seviyesinde ise Tanggula 6 serisi bizi karşılayacak.

UNISOC Tanggula ailesinde en merak edilen haliyle 9 serisi olacak. Amiral gemisi Snapdragon 800 yonga setlerine kafa tutacak ne tür optimizasyonlar sunacağı ve rekabeti nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/26/unisoc-tangulla-series-of-5g-processors-unveiled-ar-glasses-in-development/

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