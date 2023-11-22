Tamamen sürdürülebilir yakıtlı ilk uçak transatlantik yolculuğunu tamamladı

Sürdürülebilir havacılık için önemli bir adım
Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile çalışacak şekilde özelleştirilmiş iki Pratt & Whitney PW800 serisi motorla donatılmış bir Gulfstream G600 iş jeti kullanılarak gerçekleştirilen test uçuşunda ABD’den havalanan uçak İngiltere’ye iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki her iki motor da, yaşam döngüsü boyunca fosil yakıttan en az yüzde 70 daha az CO2 emisyonuna sahip bir jet yakıtı olan yüzde 100 HEFA (hydro-processed ester ve yağ asitleri) ile çalıştırıldı.
SAF’ın önemi
Geleneksel jet yakıtının (Jet A Kerosen) aksine SAF, fosil bazlı olmayan hammaddelerden üretildiği için uçakların oluşturduğu karbon etkilerini azaltabilir. SAF'ın çeşitli formları bulunuyor ve bitkisel yağlar, yemeklik yağ artıkları ve belediye çöpleri gibi sürdürülebilir hammaddeler kullanılarak üretilebiliyor.
Ayrıca SAF'ler, yakıt altyapısı veya mevcut uçaklar için yeni bir finansman gerektirmeyen kullanıma hazır bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 2030 yılına kadar dünya çapında ticari filoda 47.000 uçağın yer alması beklendiğinden, SAF havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltmaya yönelik en doğrudan yolu sunuyor. Ancak SAF üretimi halen istenen seviyede değil. Pratt & Whitney'e göre 2050 yılında net sıfır hedeflerine ulaşmak için SAF üretim altyapısına yapılması gereken yatırım 1,1 ila 1,4 trilyon dolar olmalı. 2019'da jet yakıtı talebinin sadece yüzde 0,01'inin SAF tarafından sağlandığını da belirtelim. Bu oranın 2050’ye kadar yüzde 65 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/rtxs-pratt--whitney-canada-and-gulfstream-successfully-complete-first-100-saf-transatlantic-flight-with-g600-business-jet-powered-by-pw800-engines-301993401.html https://interestingengineering.com/transportation/jet-powered-pw800-engines-transatlantic Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.