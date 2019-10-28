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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    United Airlines, Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı bir uçak hazırlıyor

    Star Wars çılgınlığı havacılık sektörüne de sıçradı. United Airlines, Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı bir uçak hazırladığını duyurdu. Uçak, FlightAware'de X-Wing olarak görünecek.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    United Airlines, Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı bir uçak hazırlıyor
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    Amerikan havayolu şirketi United Airlines, 20 Aralık’ta gösterime girecek Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı faaliyetleri kapsamında bazı paylaşımlarda bulundu. 

    Şirket, serinin dokuzuncu bölümüne ithafen filosunda bulunan bir adet Boeing 737-800 uçağı Star Wars posteriyle kaplayacak. Uçağın kuyruk kısmında iki farklı renkte ışın kılıcı resmi olacağı ve koltuk kafalıklarında ise First Order’ın veya direnişçilerin sembollerinden birinin bulunacağı belirtiliyor. Söz konusu uçağın FlightAware uygulamasındaki simgesi ise bir X-Wing olacak.

    Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki en uzun Star Wars filmi, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olacak"

    Uçakta seyahat eden yolculara Skywalker’ın yükselişi temalı hediye paketleri de dağıtacak olan United, boarding müziği olarak ise bilindik bir melodinin çalınacağını belirtmiş.  Ancak bahsi geçen müziğin “İmparatorluk Marşı” olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmamış. Benzer şekilde, uçuş güvenliği videolarında da bizleri Star Wars karakterlerinin karşılayacağı ifade edilmiş.

    Uçağın hangi rotada uçacağı bilgisini de henüz paylaşmayan United, Star Wars temalı uçuşların Kasım ayında başlayacağını ve Aralık ayında uçacak yolculara filmin gösterime gireceği tarihin hatırına hatıra rozetleri vereceğini duyurmuş.



    https://www.cnet.com/news/as-star-wars-the-rise-of-skywalker-nears-pretend-youre-aboard-an-x-wing/ Yorum Yaz
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