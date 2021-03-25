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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Unity ve Here, otomobillerin gösterge paneli için 3D arayüz geliştiriyorlar

    Unity ve Here, otomobillerin dijital gösterge panellerini geliştirmek ve evrensel bir platform oluşturmak için güçlerini birleştirdiler.
    25 Mart 2021, 15:00 (21 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Unity ve Here, otomobillerin gösterge paneli için 3D arayüz geliştiriyorlar
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    Oyun motoru Unity'nin geliştiricileri ve Here harita hizmetinin yaratıcıları, yeni nesil araba bilgi-eğlence sistemleri için evrensel bir platform oluşturmaya başladılar. Bu iki şirket, sürücüler için yeni ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı vaat ediyorlar.

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    Otomobil üreticilerinin genellikle araç yapımında iyi olduğu, ancak sundukları yazılımın genellikle yüksek kalitede olmadığı iddia ediliyor. Unity ve Here, şirketlerin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilecekleri ölçeklenebilir bir platform oluşturarak bu zorluğun üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Geliştirilen platform, ekrandaki gerekli grafik öğelerinin görünümünü özelleştirmenize izin veren bir arayüz şeklinde çalışıyor.

    Tamamen özelleştirilebilir olacak

    Bu arayüz, otomobil üreticilerinin sanal düğmeler, kadranlar ve menüler gibi istenen arayüz öğelerini kendi temaları ve kurumsal renk şemalarıyla birleştirerek ekrana basitçe "sürükleyip bırakmalarına" olanak tanıyor. Ek olarak, aynı proje, her seferinde sıfırdan bir arayüz oluşturmak zorunda kalmadan, farklı boyut ve şekillerdeki ekranlarda görüntülenecek şekilde uyarlanabilmekte.

    Elbette Here harita hizmeti platforma sıkı bir şekilde entegre edilmiş durumda. Platformun hazır olup olmadığı ve otomobil üreticilerine ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. 



    https://www.businesswire.com/news/home/20210324005302/en/Unity-and-HERE-Collaborate-On-Real-Time-3D-In-Vehicle-Experiences
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Karbon 12 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aynaya bir balık asılsa, gitmemiz gereken yöne doğru dönse.

    Gösterge ne kadar kalabalık olursa, grafikler ne kadar detaylı olursa çevreden o kadar çok koparıyor kullanıcıyı. Bence "kullanıcı dostu" bu değil.

    Kullanıcı dostu genellikle basit bir şeydir. Kullanıcı dostu ürün ne kadar basit olabileceğiyle şaşırtır. Bu şaşırtmadı, Honda EV'yi hatırlatıyor.
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