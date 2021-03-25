Unity ve Here, otomobillerin gösterge paneli için 3D arayüz geliştiriyorlar

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Oyun motoru Unity'nin geliştiricileri ve Here harita hizmetinin yaratıcıları, yeni nesil araba bilgi-eğlence sistemleri için evrensel bir platform oluşturmaya başladılar. Bu iki şirket, sürücüler için yeni ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı vaat ediyorlar.

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Otomobil üreticilerinin genellikle araç yapımında iyi olduğu, ancak sundukları yazılımın genellikle yüksek kalitede olmadığı iddia ediliyor. Unity ve Here, şirketlerin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilecekleri ölçeklenebilir bir platform oluşturarak bu zorluğun üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Geliştirilen platform, ekrandaki gerekli grafik öğelerinin görünümünü özelleştirmenize izin veren bir arayüz şeklinde çalışıyor.

Tamamen özelleştirilebilir olacak

Bu arayüz, otomobil üreticilerinin sanal düğmeler, kadranlar ve menüler gibi istenen arayüz öğelerini kendi temaları ve kurumsal renk şemalarıyla birleştirerek ekrana basitçe "sürükleyip bırakmalarına" olanak tanıyor. Ek olarak, aynı proje, her seferinde sıfırdan bir arayüz oluşturmak zorunda kalmadan, farklı boyut ve şekillerdeki ekranlarda görüntülenecek şekilde uyarlanabilmekte.

Elbette Here harita hizmeti platforma sıkı bir şekilde entegre edilmiş durumda. Platformun hazır olup olmadığı ve otomobil üreticilerine ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.businesswire.com/news/home/20210324005302/en/Unity-and-HERE-Collaborate-On-Real-Time-3D-In-Vehicle-Experiences

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