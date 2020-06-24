Unity, yüzlerce saatlik 'premium ders videolarını' kalıcı olarak ücretsiz yaptı

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Unity oyun motorunun sahibi Unity Technologies, oyun geliştiricisi olmak isteyenlere bugün çok güzel bir haber verdi. Yapılan resmi açıklamaya göre Unity Learn Premium'da yer alan yüzlerce saatlik ders videoları artık kalıcı olarak tamamıyla ücretsiz oldu.

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Unity'den müthiş adım

Unity Premium dersleri ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında COVID-19 pandemisi nedeniyle ücretsiz yapılmıştı. Ücretsiz dönemin üç ay süreceği söylenmişti. Şimdi bu üç ayın sonuna geldik, ancak Unity videoları tekrar ücretli hale getirmek yerine burada çok güzel bir adım attı ve tüm videoları kalıcı bir şekilde ücretsiz yapma kararı aldı. 350 saatten fazla içerik şu anda Unity Learn'de sizleri bekliyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Unity Technologies,"COVID-10 pandemisi dünya genelinde milyonlarca insanın işini kaybetmesine neden oldu. Bizim topluluğumuzda da birçok insanın geçim yollarının bu durumdan etkilendiğini biliyoruz. Yeni iş olanakları için birçoğumuzun hızlı bir şekilde yeteneklerini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Unity'nin premium derslerinde hemen her türden öğretici dersler bulunuyor. Programlama, modelleme, animasyon, ışıklandırma, ses, doku ve kaplamalar ve optimizasyon gibi oyun geliştirmenin tüm önemli noktalarına değinen videolar var. Bu işlere yeni başlıyorsanız veya kendinizi geliştirmek istiyorsanız gerçekten de müthiş bir kütüphane.

Unity oyun motoru şu anda özellikle de bağımsız yapımcılar arasında inanılmaz bir popülerliğe sahip. Unity ile PC, konsollar veya mobil platformlar için 2 boyutlu veya 3 boyutlu oyunlar geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca kazancınız 100 bin doları geçmediği sürece oyun motoru için Unity şirketine herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-23-unity-makes-premium-learning-tools-free-on-a-permanent-basis

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