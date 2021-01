Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı

Tam Boyutta Gör

Yıllardır sinemalarda izlediğimiz Marvel evreni bildiğiniz gibi yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemde de birçok yeni karakter ile tanışacağız. Ayrıca eski karakterlerden serisi devam edenler de olacak. Bu devam eden serilerden birisi de Thor.

Daha önce yapılan açıklamalarda Thor Love and Thunder'ın, yani yeni Thor filminin Avengers 5 havası yaratacağı söylenmişti. Karakter açısından bir hayli fazla karakter göreceğimizi öğrenmiştik hatta Chris Pratt, yani Starlord'un olacağı da hemen üstüne açıklanmıştı.

Şimdi ise filmin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Daha önce The Martian, The Departed, Jason Bourne ve Good Will Hunting gibi yapımlarda rol alan Matt Damon, Thor Love and Thunder'ın kadrosuna katıldı. Kendisini aslında daha önce Thor Ragnarok filminde de görmüştük. Filmde, bir tiyatro oyununda Loki'yi canlandırmıştı. Yine büyük ihtimalle aynı tarzda bir rolle ekranlar karşısına çıkacaktır diye tahmin ediyoruz.

Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt ve Matt Damon. Filmin yönetmenliğini Taika Waititi yapacak. Filmin vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2022. Filmin çekimlerinin yakın bir zamanda Avustralya'da başlaması bekleniyor.

