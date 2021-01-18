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    Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı

    Disney'in yaratmış olduğu Marvel evreninin en çok beklenen filmlerinden biri olan Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı.
    32 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı
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    Yıllardır sinemalarda izlediğimiz Marvel evreni bildiğiniz gibi yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemde de birçok yeni karakter ile tanışacağız. Ayrıca eski karakterlerden serisi devam edenler de olacak. Bu devam eden serilerden birisi de Thor.

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    Daha önce yapılan açıklamalarda Thor Love and Thunder'ın, yani yeni Thor filminin Avengers 5 havası yaratacağı söylenmişti. Karakter açısından bir hayli fazla karakter göreceğimizi öğrenmiştik hatta Chris Pratt, yani Starlord'un olacağı da hemen üstüne açıklanmıştı.

    Şimdi ise filmin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Daha önce The Martian, The Departed, Jason Bourne ve Good Will Hunting gibi yapımlarda rol alan Matt Damon, Thor Love and Thunder'ın kadrosuna katıldı. Kendisini aslında daha önce Thor Ragnarok filminde de görmüştük. Filmde, bir tiyatro oyununda Loki'yi canlandırmıştı. Yine büyük ihtimalle aynı tarzda bir rolle ekranlar karşısına çıkacaktır diye tahmin ediyoruz.

    Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt ve Matt Damon. Filmin yönetmenliğini Taika Waititi yapacak. Filmin vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2022. Filmin çekimlerinin yakın bir zamanda Avustralya'da başlaması bekleniyor.



    https://screenrant.com/thor-4-love-thunder-matt-damon-australia-filming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    rohan32 (muhsin burak keskin) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    nE 0_o'
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    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    yine hangi gezegende yada savaş alanında esir kalacak acaba.
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    Morichannn (Akın Özer) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu adam iyidir.
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