Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Unreal Engine 5.2, Nvidia DLSS 3 eklentisiyle geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre  Unreal Engine 5.2, DLSS3 eklentisiyle birlikte geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.                        
    Oy Ver
    Unreal Engine 5.2, Nvidia DLSS 3 eklentisiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    DLSS teknolojisi Epic Games’in Unreal Engine 5.2’ye gelen yeni DLSS 3 eklentisiyle gözünü daha da yükseklere dikiyor. Bununla birlikte Forever Skies ve Trepang2, DLSS 2 performans güncellemesi alıyor.

    Ayrıca Steam kullanıcıları, çıkışının hemen öncesinde, 26 Haziran tarihine kadar DLSS 2 destekli Warhaven demosunu oynayabilecek. Demoda 6 asker, 4 ölümsüz, 4 harita ve 2 mod olacak. NVIDIA DLSS 3 sayesinde Warhaven sonbaharda resmi olarak çıkışını yaptığında oyundan çok daha fazla performans alınabilecek ve NVIDIA Reflex sayesinde sistem gecikme süresi aşağılara çekilebilecek.

    Unreal Engine 5.2 için NVIDIA DLSS 3 Eklentisi Çıktı

    Unreal Engine, oyun geliştiricilerine ve üreticilere muhteşem 3D içerikler üretme, interaktif deneyimler tasarlama ve insanı içine çeken sanal dünyalar yaratma süreçlerinde tam kontrol ve özgürlük tanıyan, herkese açık ve gelişmiş bir gerçek zamanlı 3D üretim aracıdır. 

    Bugün, Epic Games'in Unreal Engine'i, Unreal Engine 5.2 için bir Frame Generation eklentisi ile iyileştiriliyor. Artık bütün Unreal Engine geliştiricileri ve içerik üreticileri DLSS 3’ün yapay zeka destekli performans arttırmasından faydalanabiliyor. 

    Unreal Engine geliştiricileri, NVIDIA eklenti entegrasyonu blogundan yardım alarak yolculuklarına başlayabilir, Epic  Games’in NVIDIA geliştiricileriyle yaptığı, yeni Unreal Engine 5.2 eklentisi hakkında detaylı incelemelere yer veren Inside Unreal röportajından faydalanabilirler.

    DLSS Oyunları

    DLSS teknolojisinin desteklediği yeni çıkacak oyunlarla hız kesmeden yoluna devam ediyor:

    Epic Games Mühendislik Başkan Yardımcısı Nick Penwarden konuya ilişkin yaptığı açıklamada  "NVIDIA DLSS 3 dudak uçuklatan frame generation teknolojisini sunuyor ve Unreal Engine 5.2 eklentisi geliştiricilerin oyunlarını yaparken daha yüksek bir kalite ve performansa erişmelerinin önünü açıyor.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bağış yoluyla tapu devri bozulur mu marşpiyel işlemli araç alınır mı geçerli bir win32 uygulaması değil sol ayak kaşınması monster ram yükseltme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12C
    Xiaomi Redmi 12C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız