Unreal Engine 5.2, Nvidia DLSS 3 eklentisiyle geliyor

Ayrıca Steam kullanıcıları, çıkışının hemen öncesinde, 26 Haziran tarihine kadar DLSS 2 destekli Warhaven demosunu oynayabilecek. Demoda 6 asker, 4 ölümsüz, 4 harita ve 2 mod olacak. NVIDIA DLSS 3 sayesinde Warhaven sonbaharda resmi olarak çıkışını yaptığında oyundan çok daha fazla performans alınabilecek ve NVIDIA Reflex sayesinde sistem gecikme süresi aşağılara çekilebilecek.
Unreal Engine 5.2 için NVIDIA DLSS 3 Eklentisi Çıktı
Unreal Engine, oyun geliştiricilerine ve üreticilere muhteşem 3D içerikler üretme, interaktif deneyimler tasarlama ve insanı içine çeken sanal dünyalar yaratma süreçlerinde tam kontrol ve özgürlük tanıyan, herkese açık ve gelişmiş bir gerçek zamanlı 3D üretim aracıdır.
Bugün, Epic Games'in Unreal Engine'i, Unreal Engine 5.2 için bir Frame Generation eklentisi ile iyileştiriliyor. Artık bütün Unreal Engine geliştiricileri ve içerik üreticileri DLSS 3’ün yapay zeka destekli performans arttırmasından faydalanabiliyor.
Unreal Engine geliştiricileri, NVIDIA eklenti entegrasyonu blogundan yardım alarak yolculuklarına başlayabilir, Epic Games’in NVIDIA geliştiricileriyle yaptığı, yeni Unreal Engine 5.2 eklentisi hakkında detaylı incelemelere yer veren Inside Unreal röportajından faydalanabilirler.
DLSS Oyunları
DLSS teknolojisinin desteklediği yeni çıkacak oyunlarla hız kesmeden yoluna devam ediyor:
- Land Of The Vikings (DLSS 2 desteğiyle çıkmış durumda)
- Warhaven demo (26 Haziran tarihine kadar DLSS 2 desteğiyle çıkmış durumda)
- Trepang2 (DLSS 2 desteğiyle çıktı)
- Need for Speed Unbound (3. Bölüm DLSS 3 desteğiyle çıktı)
- Forever Skies (22 Temmuz tarihinde DLSS 2 desteğiyle çıkacak)
Epic Games Mühendislik Başkan Yardımcısı Nick Penwarden konuya ilişkin yaptığı açıklamada "NVIDIA DLSS 3 dudak uçuklatan frame generation teknolojisini sunuyor ve Unreal Engine 5.2 eklentisi geliştiricilerin oyunlarını yaparken daha yüksek bir kalite ve performansa erişmelerinin önünü açıyor.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D