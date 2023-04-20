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    Benzersiz oynanış ve gerçekçi grafikler sunan Unrecord, FPS dünyasını değiştirebilir

    İnanılmaz derecede gerçekçi görünen ve benzersiz bir oynanış sunan Unrecord’dan bir oynanış videosu yayınlandı. Video açıkça gösteriyor ki Unrecord, FPS dünyasına damga vurabilir.
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    Unrecord: Benzersiz oynanış ve gerçekçi grafikler sunan yeni FPS Tam Boyutta Gör
    Unrecord’un ilk oynanış fragmanına bakılırsa oyunculara şimdiye kadarki en acımasız ve benzersiz deneyimlerden biri sunulacak gibi görünüyor. FPS oyunları türünde uzunca bir süredir beklenen yenilik, Unrecord ile gerçekleşecek gibi duruyor. Zira oyun hem kamera açısıyla hem de oynanışıyla çok farklı bir deneyimi hedefliyor.

    Çok gerçekçi görünüyor

    DRAMA stüdyosunun geliştirdiği ilk oyun olan Unrecord, tür bakımından taktiksel FPS olarak nitelendirilebilir. Oyunu bir polis memurunun vücut kamerası açısından görülüyor ve buradaki kamera hareketleri daha önce görülmemiş bir gerçekçilik hissiyatı yansıtıyor. Steam'de listelenen Unrecord’un oynanış videosu terk edilmiş bir binayı dikkatli bir şekilde araştıran polis memurunu gösteriyor.

    Fragmanda kısa ve şiddetli çatışmalar yer alıyor, ancak bir düşman vurularak öldürüldükten sonra oyuncu yaklaştığında yüzleri bulanıklaştırılıyor. Bunun sadece fragmana uygulanan bir sansür mü olduğu yoksa düşman yüzlerinin bulanıklaştırılmasının oyunun Steam'de listelenmesi için bir koşul mu olduğu belli değil. Oyunda ayrıca oyuncuya sunulan bir seçim matrisi de bulunuyor. Bir suçlu veya şüpheliyi sorgulamak ve bilgi almak için dört farklı seçenek sunulacak.

    Oyunun Steam sayfasında satır aralarında bizi nelerin beklediğini görebiliyoruz. Unrecord’un karmaşık diyaloglar, yenilikçi oyun mekaniği, zorlu ahlaki ikilemler ve benzersiz bir vuruş sistemi olacağı söyleniyor. Karmaşık bir vakayı çözmeye çalışırken, oyuncunun taktik ve dedektiflik becerilerini kullanmasının gerekli olduğu Unrecord, Unreal Engine 5 üzerinde çalışıyor. Şimdilik Unrecord hakkında çıkış tarihi ve hikayenin nasıl şekilleneceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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    Faydalıİnsan 58 dakika önce

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    emrahmt 10 saat önce

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    Mehmet Akif 007 15 saat önce

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    Mehmet Akif 007 15 saat önce

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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