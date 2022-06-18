ABD de USB-C’yi zorunlu yapmak istiyor

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Uzun bir sürecin ardından Avrupa Birliği, geçtiğimiz haftalarda USB-C konusunda son karar vardı. AB’nin yakında yürürlüğe girecek yeni yasasına göre 2024’ün sonbaharından itibaren bütün tabletler, akıllı telefonlar, kulaklıklar ve el konsolları USB Type-C girişini kullanmak zorunda kalacak. Daha sonra dizüstü bilgisayarları da kapsayacak bu yasa hem çevre kirliliği hem de müşteri memnuniyeti açısında oldukça beğenilen bir karar oldu. AB’nin bu kararının ardından Birleşik Krallık, USB-C’yi zorunlu yapma planının olmadığını açıklamıştı ancak görünüşe göre ABD aynı fikirde değil.

ABD senatörleri, evrensel bir şarj girişi istiyor

The Verge’e göre ABD senatörleri Ed Markey, Elizabeth Warren ve Bernie Sanders, Ticaret Bakanı Gina Raimondo’ya bir mektup yolladı. Bu mektup ile senatörler, Ticaret Bakanlığının evrensel bir şarj girişi üzerinde çalışmasını istiyor. Ayrıca senatörler, Avrupa Birliği’nin kamu yararına hareket ettiğini belirterek USB-C kararını tebrik etti.

AB kararını verdi: USB-C artık zorunlu şarj girişi oluyor 1 hf. önce eklendi

Ticaret Bakanı Raimondo’nun şimdilik bir cevap vermediği belirtiliyor ancak senatörlerin bu konuda sesini çıkarmaya başlaması yalnızca bir başlangıç olacaktır. Önümüzdeki haftalarda daha çok senatör, USB-C’nin zorunlu şarj girişi olması konusunda mücadeleye başlayabilir. ABD’nin USB-C’yi zorunlu şarj yapma konusunda adım atması durumunda, anlamda birçok firma ABD ve AB pazarının büyüklüğünden dolayı küresel anlamda USB-C’ye geçecektir. Küresel anlamda elektronik atıkların azaldığı bir gelecek, çok yakında bizlerle buluşabilir gibi görünüyor. ABD’nin USB-C yasası, ilerleyen yıllarda daha çok gündeme gelebilir ve sonraki senelerde USB-C bir nevi küresel anlamda zorunlu olabilir. Bakalım Apple, USB-C’nin her tarafından yaygınlaştığı dünyada ne kadar daha Lightning girişi ile devam edebilecek.

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USB-C zorunluluğu genişliyor: yakında ABD de katılabilir