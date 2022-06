Avrupa Birliği karar verdi: USB-C zorunlu oluyor

USB-C teknolojisinin gelişmesi ve popülerleşmesi ile küresel bir şarj girişi rüyası gerçekleşmeye oldukça yaklaşmıştı. Son yıllarda birçok firma, cihazlarında USB-C girişini kullanmaya başlasa da micro-USB ve Lightning gibi girişlerin varlığı, USB-C’nin evrensel bir giriş olmasını engellemişti. Ancak Avrupa Birliği kararını sonunda verdi. USB Type-C artık üye ülkelerde zorunlu olacak.

Üreticilere yaklaşık 2 yıl süre veriliyor

USB Type-C konusunda nihai kararı vermek için toplanan Avrupa Parlamentosu, son kararı verdi. Artık akıllı telefonlarda, tabletlerde, e-okuyucularda, kablosuz kulaklıklarda, dijital kameralarda, kulaklıklarda, taşınabilir hoparlörlerde ve taşınabilir konsollarda USB-C zorunlu şarj girişi olacak. Avrupa Birliği, üreticilere 2024’ün sonbaharına karar süre vermiş durumda. Yasanın yürürlüğe girmesi ile Apple, Avrupa Birliği’nde USB-C girişli iPhone satmak zorunda kalacak.

Tam Boyutta Gör

Avrupa’da satılan elektronik cihazların %20’si Lightning girişi barındırıyor ve Avrupa Birliği’nde her yıl 12 bin ton şarj cihazı çöpe atılıyor. Her yıl şarj cihazlarına harcanan para ise 2.4 milyar Euro olarak belirtilmiş. Yeni yasa ile şarj cihazlarının çöpe atımı azaltılacak ve her cihaz bir adaptör ile şarj olabilecek.

Dizüstü bilgisayarlar için de USB-C zorunlu olacak

Avrupa Birliği’nin USB-C hakkında ilginç bir kararı çıktı. Yürürlüğe girecek olan yeni yasa ile USB-C, dizüstü bilgisayarlarda da zorunlu olacak. Ancak dizüstü bilgisayar üreticilerine 40 aylık bir süre tanıtılmış, o zamana kadar normal şarj girişleri var olmaya devam edebilecek. USB-C’nin 2.1 versiyonu ile 240W’a kadar güç desteklemesi, bu kararı daha mantıklı yapıyor.

Avrupa Birliği USB-C yasasını gelecek hafta onaylayabilir 2 gün önce eklendi

Avrupa Birliği’nin yeni USB-C kararı ile DisplayPort görüntü çıkışları hakkında bir bilgi verilmedi ancak üreticilerin büyük çoğunluğu USB-C ile video çıkışına izin verecektir. Avrupa Birliği’nin yeni kararı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nden resmi bir onay alacak ve daha sonra Avrupa Birliği’nin resmî gazetesinde yayınlanacak. Yayından 20 gün sonra ise yasa yürürlüğe girecek. Böylece USB-C’nin küresel başarısı için çok büyük bir adım atılmış olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

AB kararını verdi: USB-C artık zorunlu şarj girişi oluyor