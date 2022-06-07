Avrupa Birliği karar verdi: USB-C zorunlu oluyor

- Üreticilere yaklaşık 2 yıl süre veriliyor
- Dizüstü bilgisayarlar için de USB-C zorunlu olacak
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USB-C teknolojisinin gelişmesi ve popülerleşmesi ile küresel bir şarj girişi rüyası gerçekleşmeye oldukça yaklaşmıştı. Son yıllarda birçok firma, cihazlarında USB-C girişini kullanmaya başlasa da micro-USB ve Lightning gibi girişlerin varlığı, USB-C’nin evrensel bir giriş olmasını engellemişti. Ancak Avrupa Birliği kararını sonunda verdi. USB Type-C artık üye ülkelerde zorunlu olacak.
Üreticilere yaklaşık 2 yıl süre veriliyor
USB Type-C konusunda nihai kararı vermek için toplanan Avrupa Parlamentosu, son kararı verdi. Artık akıllı telefonlarda, tabletlerde, e-okuyucularda, kablosuz kulaklıklarda, dijital kameralarda, kulaklıklarda, taşınabilir hoparlörlerde ve taşınabilir konsollarda USB-C zorunlu şarj girişi olacak. Avrupa Birliği, üreticilere 2024’ün sonbaharına karar süre vermiş durumda. Yasanın yürürlüğe girmesi ile Apple, Avrupa Birliği’nde USB-C girişli iPhone satmak zorunda kalacak.
Avrupa’da satılan elektronik cihazların %20’si Lightning girişi barındırıyor ve Avrupa Birliği’nde her yıl 12 bin ton şarj cihazı çöpe atılıyor. Her yıl şarj cihazlarına harcanan para ise 2.4 milyar Euro olarak belirtilmiş. Yeni yasa ile şarj cihazlarının çöpe atımı azaltılacak ve her cihaz bir adaptör ile şarj olabilecek.
Dizüstü bilgisayarlar için de USB-C zorunlu olacak
Avrupa Birliği’nin USB-C hakkında ilginç bir kararı çıktı. Yürürlüğe girecek olan yeni yasa ile USB-C, dizüstü bilgisayarlarda da zorunlu olacak. Ancak dizüstü bilgisayar üreticilerine 40 aylık bir süre tanıtılmış, o zamana kadar normal şarj girişleri var olmaya devam edebilecek. USB-C’nin 2.1 versiyonu ile 240W’a kadar güç desteklemesi, bu kararı daha mantıklı yapıyor.
Avrupa Birliği’nin yeni USB-C kararı ile DisplayPort görüntü çıkışları hakkında bir bilgi verilmedi ancak üreticilerin büyük çoğunluğu USB-C ile video çıkışına izin verecektir. Avrupa Birliği’nin yeni kararı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nden resmi bir onay alacak ve daha sonra Avrupa Birliği’nin resmî gazetesinde yayınlanacak. Yayından 20 gün sonra ise yasa yürürlüğe girecek. Böylece USB-C’nin küresel başarısı için çok büyük bir adım atılmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.