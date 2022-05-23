Dünyanın ilk USB Tip-C girişli AirPods kulaklığı ile tanışın

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Geçtiğimiz aylarda iPhone modeline USB Tip-C girişi takarak gündem olan Ken Pillonel bu kez AirPods kulaklık modeline benzer bir işlem uygulayarak Lightning girişini USB Tip-C girişi ile değiştirdi.

USB Tip-C girişli AirPods

Robotik alanında doktora yapan Ken Pillonel tüm Apple cihazlarını USB Tip-C girişi altında toplama fikrini iPhone ile hayata geçirmişti. USB Tip-C girişli ilk iPhone ünvanını alan cihazın ardından AirPods kulaklığına el attı.

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Biraz zahmetli ve masraflı operasyonun ardından AirPods kulaklığı da USB Tip-C girişi ile sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamış. Pillonel tek bir USB Tip-C kablosu ile MacBook, iPhone ve AirPods ürünlerini şarj etmekten oldukça mutlu.

Aslında Avrupa Birliği’nin de istediği tam olarak bu. Birlik elektronik cihazların standart bir USB Tip-C bağlantısına geçiş yaparak kablo kirliliğini azaltmasını istiyor. Zaten Pillonel biraz beklese önümüzdeki yıl USB Tip-C girişli iPhone ve AirPods modellerini satın alabilecekti.

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USB Tip-C girişli AirPods