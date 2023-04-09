Samsung’un amiral gemisi işlemcisi Exynos 2500 detaylanıyor

Exynos 2500, Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilecek
Geçtiğimiz günlerde AMD ile lisans anlaşmasını yenileyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil Exynos işlemcisinde de bu lisanstan yararlanacak. Revegnus, Twitter üzerinden Exynos 2500’ün AMD lisanslı bir grafik birimine sahip olacağını belirtti. Ayrıca bu gönderiye göre Samsung, Exynos 2500’te optimizasyona oldukça önem verecek. Geçtiğimiz yıllarda enerji tüketimi ve ısınma problemleri yaşayan Samsung görünüşe göre Exynos 2500 işlemcisi ile bu sorunların önüne geçecek.
@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı