Samsung’un amiral gemisi işlemcisi Exynos 2500 detaylanıyor

Son yıllarda ürettiği üst seviye Exynos işlemcileri ile MediaTek, Qualcomm ve Apple gibi rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, yarıştan çekilmeyi düşünmüyor. Exynos markasını yeniden yaratmak için ciddi yatırımlar yapan Samsung, yeni gözdesi Exynos 2500 üzerinde çalışıyor.

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Exynos 2500, Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilecek

Geçtiğimiz günlerde AMD ile lisans anlaşmasını yenileyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil Exynos işlemcisinde de bu lisanstan yararlanacak. Revegnus, Twitter üzerinden Exynos 2500’ün AMD lisanslı bir grafik birimine sahip olacağını belirtti. Ayrıca bu gönderiye göre Samsung, Exynos 2500’te optimizasyona oldukça önem verecek. Geçtiğimiz yıllarda enerji tüketimi ve ısınma problemleri yaşayan Samsung görünüşe göre Exynos 2500 işlemcisi ile bu sorunların önüne geçecek.

Tam Boyutta Gör Exynos 2500’ün ne zaman piyasaya çıkacağı belii değil ancak çip setin yüksek performans odaklı Galaxy cihazlarına özel olacağı biliniyor. Muhtemelen kapalı kapılar arkasında Exynos 2400 üstünde de çalışmalar yapan Samsung, muhtemelen Exynos 2500’ü 2024 yılının sonbaharından önce tanıtmayacaktır. Eğer yonga seti 2024 yılının sonunda tanıtılırsa muhtemelen Samsung Foundry’nin 3nm sürecinde üretilecek.

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Üst seviye Exynos 2500 detaylanıyor