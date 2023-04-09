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    Anlık Bildirim

    Samsung’un amiral gemisi işlemcisi Exynos 2500 detaylanıyor

    Son yıllarda Exynos işlemcileri ile sektörün gerisinde kalan Samsung, markanın geri dönüşüne hazırlanıyor. Firmanın ciddi Ar-Ge yatırımları yaptığı Exynos 2500 işlemcisi detaylanıyor.
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    Üst seviye Exynos 2500 detaylanıyor
    Son yıllarda ürettiği üst seviye Exynos işlemcileri ile MediaTek, Qualcomm ve Apple gibi rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, yarıştan çekilmeyi düşünmüyor. Exynos markasını yeniden yaratmak için ciddi yatırımlar yapan Samsung, yeni gözdesi Exynos 2500 üzerinde çalışıyor.

    Exynos 2500, Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilecek

    Geçtiğimiz günlerde AMD ile lisans anlaşmasını yenileyen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil Exynos işlemcisinde de bu lisanstan yararlanacak. Revegnus, Twitter üzerinden Exynos 2500’ün AMD lisanslı bir grafik birimine sahip olacağını belirtti. Ayrıca bu gönderiye göre Samsung, Exynos 2500’te optimizasyona oldukça önem verecek. Geçtiğimiz yıllarda enerji tüketimi ve ısınma problemleri yaşayan Samsung görünüşe göre Exynos 2500 işlemcisi ile bu sorunların önüne geçecek.

    Üst seviye Exynos 2500 detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Exynos 2500’ün ne zaman piyasaya çıkacağı belii değil ancak çip setin yüksek performans odaklı Galaxy cihazlarına özel olacağı biliniyor. Muhtemelen kapalı kapılar arkasında Exynos 2400 üstünde de çalışmalar yapan Samsung, muhtemelen Exynos 2500’ü 2024 yılının sonbaharından önce tanıtmayacaktır. Eğer yonga seti 2024 yılının sonunda tanıtılırsa muhtemelen Samsung Foundry’nin 3nm sürecinde üretilecek.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 21 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 22 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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