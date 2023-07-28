Üst üste zararlardan sonra Intel geri döndü ama alarmlar devam ediyor!

Kârlılık geri döndü
Finansal sonuçların açıklanmasından sonra hisseleri yüzde 7 yükselen Intel, ikinci çeyrekte 12,9 milyar dolar gelir elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde firma 15,3 milyar gelir elde etmişti, dolayısıyla yıldan yıla gelirlerde yüzde 15’lik bir düşüş var. Ek olarak Intel’in gelirleri altı çeyrektir düşüşte. Bu çeyrekte Intel’in net geliri ise 1,5 milyar dolar oldu. Firma geçtiğimiz yıl aynı dönemde 454 milyon dolar zarar açıklamıştı.
Intel’in iş birimlerine baktığımızda dizüstü ve masaüstü işlemci sevkiyatlarını içeren İstemci Bilişim grubunun gelirinde yüzde 12 düşüşle birlikte 6,8 milyar dolar gelir görüyoruz. Veri Merkezi ve Yapay Zeka olarak raporlanan sunucu çipi bölümünün satışları yüzde 15 düşüşle 4 milyar dolara, telekomünikasyon için ağ ürünleri satan Network and Edge bölümünün geliri ise yüzde 38'lik bir düşüşle 1,4 milyar dolara geriledi. Diğer şirketler için çip üreten Intel Foundry Services, yüzde 307 artarak 232 milyon dolar gelir bildirdi.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/07/27/intel-intc-earnings-report-q2-2023.html https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1637/intel-reports-second-quarter-2023-financial-results Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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