Üst üste zararlardan sonra Intel geri döndü ama alarmlar devam ediyor!

Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz gün 2023 yılına ait ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı ve iki çeyrek üst üste zarar ettikten sonra kârlılığa geri döndüğünü gösterdi. Intel, beklentilerden daha güçlü bir sonuç açıklarken bu vesileyle de hisse senetleri artışa geçti. Öte yandan kâr elde edilmiş olsa da firmanın gelirlerinde yaşanan ciddi düşüşler devam ediyor.

Kârlılık geri döndü

Finansal sonuçların açıklanmasından sonra hisseleri yüzde 7 yükselen Intel, ikinci çeyrekte 12,9 milyar dolar gelir elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde firma 15,3 milyar gelir elde etmişti, dolayısıyla yıldan yıla gelirlerde yüzde 15’lik bir düşüş var. Ek olarak Intel’in gelirleri altı çeyrektir düşüşte. Bu çeyrekte Intel’in net geliri ise 1,5 milyar dolar oldu. Firma geçtiğimiz yıl aynı dönemde 454 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör Intel CEO'su Pat Gelsinger, yaptığı açıklamada şirketin yılsonuna kadar tüm iş kollarında "sürekli zayıflık" gördüğünü ve sunucu çip satışlarının dördüncü çeyreğe kadar toparlanamayacağını söyledi. Ayrıca bulut şirketlerinin Intel'in merkezi işlemcileri yerine yapay zeka için grafik işlemcilerine yöneldiği de belirtildi. Intel'in finans şefi David Zinsner yaptığı açıklamada, raporun beklenenden daha güçlü olmasının bir nedeninin de şirketin bu yıl maliyetlerde 3 milyar dolarlık kesintiye gitme yolunda kaydettiği ilerleme olduğunu söyledi.

AMD işlemcilerdeki 'Zenbleed' açığı ciddi riskler oluşturuyor! 2 gün önce eklendi

Intel’in iş birimlerine baktığımızda dizüstü ve masaüstü işlemci sevkiyatlarını içeren İstemci Bilişim grubunun gelirinde yüzde 12 düşüşle birlikte 6,8 milyar dolar gelir görüyoruz. Veri Merkezi ve Yapay Zeka olarak raporlanan sunucu çipi bölümünün satışları yüzde 15 düşüşle 4 milyar dolara, telekomünikasyon için ağ ürünleri satan Network and Edge bölümünün geliri ise yüzde 38'lik bir düşüşle 1,4 milyar dolara geriledi. Diğer şirketler için çip üreten Intel Foundry Services, yüzde 307 artarak 232 milyon dolar gelir bildirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Üst üste zararlardan sonra Intel geri döndü