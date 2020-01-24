Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ortaya çıktı

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Apple fanları uygun fiyatlı iPhone 9'u (veya iPhone SE 2) dört gözle bekliyor. Akıllı telefonun hangi isimle karşımıza çıkacağı henüz netlik kazanmadı ancak daha şimdiden herkesi heyecanlandırmayı başardığı bir gerçek.

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Kompakt tasarım anlayışına sahip olması beklenen cihazın yeni render görselleri ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görüntüler akıllı telefonu kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle gösteriyor.

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Şubat'ta seri üretime girecek

iPhone 9/iPhone SE 2'nin tasarım olarak iPhone 8'e benzeyeceği belirtiliyor. Ayrıca 4.7 inç ekran, Touch ID parmak izi tarayıcısı, tek arka kamera, A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile piyasaya sürülecek.

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Cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olacağı bildirildi. Apple'ın iş ortakları Şubat ayında yeni uygun fiyatlı iPhone modelini üretmeye başlayacaklar. Akıllı telefon Mart ayında tanıtılacak ve aynı ay içerisinde satışa sunulacak.

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