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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ortaya çıktı

    Şubat ayında seri üretime girmesi beklenen yeni uygun fiyatlı iPhone'un tasarımını ortaya koyan görseller yayınlandı. Mart ayında resmiyet kazanacak akıllı telefon aynı ay içerisinde satışa sunulacak.
    14 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
    8,7b
    28
    37
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ortaya çıktı
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    Apple fanları uygun fiyatlı iPhone 9'u (veya iPhone SE 2) dört gözle bekliyor. Akıllı telefonun hangi isimle karşımıza çıkacağı henüz netlik kazanmadı ancak daha şimdiden herkesi heyecanlandırmayı başardığı bir gerçek.

    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ortaya çıktı
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    Kompakt tasarım anlayışına sahip olması beklenen cihazın yeni render görselleri ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görüntüler akıllı telefonu kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle gösteriyor.

    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ortaya çıktı
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    Şubat'ta seri üretime girecek

    iPhone 9/iPhone SE 2'nin tasarım olarak iPhone 8'e benzeyeceği belirtiliyor. Ayrıca 4.7 inç ekran, Touch ID parmak izi tarayıcısı, tek arka kamera, A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile piyasaya sürülecek.

    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ortaya çıktı
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    Cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olacağı bildirildi. Apple'ın iş ortakları Şubat ayında yeni uygun fiyatlı iPhone modelini üretmeye başlayacaklar. Akıllı telefon Mart ayında tanıtılacak ve aynı ay içerisinde satışa sunulacak.



    https://svetapple.sk/zariadenia/iphone-ipad/iphone-se-2-iphone-9-sa-zacne-vyrabat-vo-februari-na-trh-pride-v-marci/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Erasmus78 14 sa. en beğenilen astegon
    Ben tahtaya 4.499 TL yazıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    gokhan2 9 sa.
    Yalnız, elde olan 7-8 lerin ekranıyla ekran koy. Kasayı kullan, 8 lerin arka camini kullan... Kamerayı da XR dan al.



    Apple akıllı firmadır, neyin satacağını bilir. Uygun ortamı hazırlar.. Ancak alacağı tepkiler için bunu üretmez....
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    deniz c 9 sa.
    Adı 9 değil iPhone 11 Air olacak.
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    kaan2142 10 sa.
    artan parçalardan telefon üretmişler hayırlı olsun eppıl fanları.
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    reiis 10 sa.
    Görsele ne gerek var dünkünün aynısı demeniz yeterli
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    esmerbuyucu 10 sa.
    Yok çerçeveyi şu kadar inceltseymiş bilmem ne. Terziye etek kısalttırıyor sanki. Bu yorumları sağlıklı bir insan yapamaz. Gören de Apple Samsung gibi her gün farklı farklı cihaz çıkarıyor sanacak. Üstelik işi tükendi SE 2 modeli için yeni bir tasarım yapacaktı



    Çerçevesiz isteyen için iPhone 11 var. Zaten bu telefon sizin gibi iPhone haterları için üretilmemiş ki ne bu dert anlayamıyorum
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    TearsForFears 11 sa.
    4.7 inç 720p ekran tahmini 1800 bataryaya 4 bin lira verende ne bileyim 5.5 inç 1080p yap bataryayı 3500 4000 yap sat alalım. Ufak sevenleri tatmin eder
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    nevergiveup87 11 sa.
    X im ile mutluyum. İphone 15 e kdr değişmeyi düşünmüyorum Apple beyciğim
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    Portraitclub 11 sa.
    Hala nasıl bu tasarım ile gelmeye devam ediyor apple anlamıyorum. 5,6 yıldır aynı tasarım bıkmadılar mı? İnsan bari çift camera koyar şahsen bunu alacaklara iPhone 7,8 almalarını tavsiye ederim.
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    unforgiven1127 11 sa.
    Ayfon 3 olmus bu
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    MERNEPTAH 12 sa.
    Leş
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    8672 kez okundu.
    21 yorum yazıldı.

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    iphone 9, iphone se ve
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