Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ortaya çıktı

Apple fanları uygun fiyatlı iPhone 9'u (veya iPhone SE 2) dört gözle bekliyor. Akıllı telefonun hangi isimle karşımıza çıkacağı henüz netlik kazanmadı ancak daha şimdiden herkesi heyecanlandırmayı başardığı bir gerçek.
Kompakt tasarım anlayışına sahip olması beklenen cihazın yeni render görselleri ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görüntüler akıllı telefonu kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle gösteriyor.
Şubat'ta seri üretime girecek
iPhone 9/iPhone SE 2'nin tasarım olarak iPhone 8'e benzeyeceği belirtiliyor. Ayrıca 4.7 inç ekran, Touch ID parmak izi tarayıcısı, tek arka kamera, A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile piyasaya sürülecek.
Cihazın başlangıç fiyatının 399 dolar olacağı bildirildi. Apple'ın iş ortakları Şubat ayında yeni uygun fiyatlı iPhone modelini üretmeye başlayacaklar. Akıllı telefon Mart ayında tanıtılacak ve aynı ay içerisinde satışa sunulacak.
https://svetapple.sk/zariadenia/iphone-ipad/iphone-se-2-iphone-9-sa-zacne-vyrabat-vo-februari-na-trh-pride-v-marci/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Apple akıllı firmadır, neyin satacağını bilir. Uygun ortamı hazırlar.. Ancak alacağı tepkiler için bunu üretmez....
Çerçevesiz isteyen için iPhone 11 var. Zaten bu telefon sizin gibi iPhone haterları için üretilmemiş ki ne bu dert anlayamıyorum
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