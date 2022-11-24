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    Anlık Bildirim

    Apple'dan şaşırtan karar: Uygun fiyatlı Apple Pencil iptal edilmiş olabilir

    Teknoloji devi Apple, hem iPhone hem de iPad'lere destek sunması beklenen yeni Apple Pencil modelini iptal etmiş olabilir. İşte yeni Apple Pencil hakkında bildiklerimiz
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    Uygun fiyatlı Apple Pencil iptal edilmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Apple, USB-C portlu 10.Nesil iPad modelinin yalnızca Lightning donanımlı Apple Pencil’a destek sunması sebebiyle büyük eleştiriler aldı. Şimdi de bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen uygun fiyatlı Apple Pencil modeli iptal edilmiş olabilir. Yeni kalemin hem iPhone hem de iPad modellerine destek sunması bekleniyordu.

    Apple, planlarını rafa kaldırmış olabilir

    Apple'ın uygun fiyatlı Apple Pencil planlarını neden rafa kaldırdığı belli değil, ancak kararın son dakikada verildiği bildiriliyor. Hatırlamak gerekirse yakın tarihli sızıntılar ''Marker'' kod adlı yeni Apple Pencil’ın herhangi bir basınç algılama teknolojisi veya pile sahip olmayacağını gösteriyordu. Bunun yerine yeni kalem, Samsung’un S-Pen’e benzer diyebileceğimiz, Apple tarafından geliştirilen özel bir çip tarafından desteklenecekti.

    Ayrıca Apple’ın yeni kalem için 1 milyondan fazla üretim gerçekleştirdiği bildiriliyor. İptal edilecek bir proje için bu rakamın oldukça şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Henüz teknoloji devinden uygun fiyatlı Apple Pencil için resmi bir açıklama paylaşılmadı. Eylül ayında düzenlenecek Apple etkinliğinde söylentilerin doğru olup olmadığını göreceğiz.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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