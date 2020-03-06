Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı

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Google, oyun akış hizmeti Google Stadia için web üzerinden 4K desteği sunmaya başladı. Durumu farkeden birçok Reddit kullanıcısı, Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11 ve Grid gibi oyunlarda 4K seçeneğinin aktif olduğunu ancak bu özelliğin henüz tüm oyunları desteklemediğini belirtiyorlar.

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35Mbps hızında bağlantı gerekiyor

Stadia kullanıcıları, web tarayıcılarından oyunu başlattıktan sonra Shift+Tab tuş kombinasyonunu kullanarak oyun çözünürlüğünü değiştirebiliyorlar. Eğer bağlantınız ve ekranınız 4K oyun akışını destekliyorsa bu seçenek karşınıza çıkıyor. Ancak Google'ın en az 35Mbps hızında bir internet bağlantısını şart koştuğunu da belirtmemiz gerek.

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Şirket henüz web üzerindeki 4K akışının 1080p veya 1440p ekranlı cihazlarda nasıl görüntüleceği konusunda bir açıklama yapmış değil. Eğer Google 4K monitör dışındaki monitörlere destek sunmazsa, birçok kullanıcının bu özellikten faydalanamayacağını söylemek mümkün. Kafaları karıştıran bu durumun ise önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

https://www.theverge.com/2020/3/5/21165955/google-stadia-4k-streaming-web-chrome-roll-out-release-date-features

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