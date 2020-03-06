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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı

    Teknoloji devi Google'ın oyun akış hizmeti Google Stadia, artık tarayıcı üzerinden 4K desteği vermeye başladı. Ancak bu desteğin şimdilik tüm oyunları kapsamadığı belirtiliyor.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı
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    Google, oyun akış hizmeti Google Stadia için web üzerinden 4K desteği sunmaya başladı. Durumu farkeden birçok Reddit kullanıcısı, Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11 ve Grid gibi oyunlarda 4K seçeneğinin aktif olduğunu ancak bu özelliğin henüz tüm oyunları desteklemediğini belirtiyorlar.

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    35Mbps hızında bağlantı gerekiyor

    Stadia kullanıcıları, web tarayıcılarından oyunu başlattıktan sonra Shift+Tab tuş kombinasyonunu kullanarak oyun çözünürlüğünü değiştirebiliyorlar. Eğer bağlantınız ve ekranınız 4K oyun akışını destekliyorsa bu seçenek karşınıza çıkıyor. Ancak Google'ın en az 35Mbps hızında bir internet bağlantısını şart koştuğunu da belirtmemiz gerek.

    Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı
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    Şirket henüz web üzerindeki 4K akışının 1080p veya 1440p ekranlı cihazlarda nasıl görüntüleceği konusunda bir açıklama yapmış değil. Eğer Google 4K monitör dışındaki monitörlere destek sunmazsa, birçok kullanıcının bu özellikten faydalanamayacağını söylemek mümkün. Kafaları karıştıran bu durumun ise önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.



    https://www.theverge.com/2020/3/5/21165955/google-stadia-4k-streaming-web-chrome-roll-out-release-date-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bi kul (Muhammed Şahin) 1 hf.
    Bu da Nvidia da daha aşılacak çok yolları var 🙄
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    CWaRRioR 2 hf.
    Stadia ülkemizde kullanılabilir durumda mı? Deneyen bilen var mı?
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