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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Nokia 2.3 resmen tanıtıldı

    HMD Global, Android One programı kapsamında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkardı. Nokia 2.3 olarak adlandırılan cihaz 6.2 inç ekran ve 4.000 mAh batarya ile geliyor.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Nokia 2.3 resmen tanıtıldı
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    HMD Global, Mısır'da düzenlediği etkinlikte Nokia 2.3 olarak adlandırılan yeni telefonunu tanıttı. Cihaz geçtiğimiz yaz piyasaya sürülen bütçe dostu Nokia 2.2'nin devam modeli olarak geldi.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı"

    Nokia 2.3, Android One programı kapsamında geliştirilen bir telefon. Yani en az iki yıl boyunca işletim sisteminin yeni sürümlerini, üç yıl süresince de güvenlik güncellemelerini alacak. Cihaz kutudan Android 9 Pie yüklü şekilde çıkıyor.

    Nokia 2.3, 720 x 1520 piksel çözünürlükte 6.2 inç ekran, 5 megapiksel ön kamera, 13 + 2 megapiksel sensörlü çift arka kamera ve 4.000 mAh bataryaya sahip. Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı yok. Yüz tanıma ile kilit açma özelliği sunuyor.

    Uygun fiyatlı Nokia 2.3 resmen tanıtıldı
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    Fiyat etiketi de açıklandı

    MediaTek Helio A22 yonga setinden güç alan cihazda 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına yer verilmiş. 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) Bluetooth 5.0 bağlantılarını destekliyor. Diğer özelliklerini ise GPS ve GLONASS, FM radyo, Micro USB portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

    Üç farklı renk seçeneği olan Nokia 2.3, Aralık ayının ortalarında dünya genelinde 109 euro (121 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



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    DH Misafiri 3 gün
    Android 10 çıkalı kaç ay oldu, adamlar android one kapsamındaki zihazı dahi 10. versiyonla çıkartmıyorlar. Normalde 10 ile çıkıp 11, 12 yi alması gereken cihaz, 9 ile çıkıp 10 ve 11 i alıp güncelleme desteği bitecek. Gerçekten Oneplus hariç diğer bütün firmalara güncelleme konsunda acayip kıl oluyorum.
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    intel7mix 5 gün
    Batarya isteyen ve sosyal medya için iş görür.
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    malifural 6 gün
    6.2 inç yerine az daha küçük olsa ekran çözünürlüğü daha az sırıtır gibime geliyor. büyük ekranda düşük çözünürlük sıkıntı paradan tasarruf edilecekse ekran oranını zorlamamak lazım.
    Yanıtla +2
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    Aaahh nokia, zamanında az kahrımızı çekmedin.. hüzünleniyorum adını duyunca.. hele yılan oyunu...
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    Schtroumpf Grognon 6 gün
    islemci ozelliklerinde pump charge yazmasina ragmen telefon hizli sarji desteklemiyor sanirim. mikro usb olmasi da bu yonde dusundurdu. eger oyleyse 4000 mah batarya icin geceden takicaz sanirim.



    tasarimi ve ozellikle ondeki nokia yazisini begendim. islemci de giris seviyesine uygun ancak o fiyat araliginda samsung a10/m10 var. yazilim destegiyle one geciyor sadece.
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    darkhair 6 gün
    Parmak izi ile micro usb disinda fiyatina gore iyi bir cihaza benziyor
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    Whippoorwill 6 gün
    Hiç fena değil. Ülkemize de gelir muhtemelen.
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    DH Misafiri 6 gün
    Asha'ya benziyor biraz.
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    Moueson 6 gün
    Alt çerçeve yeni nesil telefonlara göre çok kalın kalmış. Nokia yazısını ekleyeceğiz diye kalın tutmasalardi keşke.
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    faniseyler 6 gün
    Ah nokia ah zamanında windows değilde androidi seçecektin. 3310 gibi taş gibi sağlam telefonlar kullanırdık şimdi. Şimdi sende taklit ediyorsun piyasadakileri.
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    esmerbuyucu 6 gün faniseyler
    Nokia'nın düşüşünü Android'in ortaya çıkması sağladı, Android kullanmaması değil. Zaten Android iOS'un açık kaynaklı taklitine evrildiği için herkese açık pazar yarattı. Önce bu aradaki farkı anla sonra yorumla.
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    nokia 2.3, akıllı telefon ve
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