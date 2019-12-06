Uygun fiyatlı Nokia 2.3 resmen tanıtıldı

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HMD Global, Mısır'da düzenlediği etkinlikte Nokia 2.3 olarak adlandırılan yeni telefonunu tanıttı. Cihaz geçtiğimiz yaz piyasaya sürülen bütçe dostu Nokia 2.2'nin devam modeli olarak geldi.

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Nokia 2.3, Android One programı kapsamında geliştirilen bir telefon. Yani en az iki yıl boyunca işletim sisteminin yeni sürümlerini, üç yıl süresince de güvenlik güncellemelerini alacak. Cihaz kutudan Android 9 Pie yüklü şekilde çıkıyor.

Nokia 2.3, 720 x 1520 piksel çözünürlükte 6.2 inç ekran, 5 megapiksel ön kamera, 13 + 2 megapiksel sensörlü çift arka kamera ve 4.000 mAh bataryaya sahip. Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısı yok. Yüz tanıma ile kilit açma özelliği sunuyor.

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Fiyat etiketi de açıklandı

MediaTek Helio A22 yonga setinden güç alan cihazda 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına yer verilmiş. 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) Bluetooth 5.0 bağlantılarını destekliyor. Diğer özelliklerini ise GPS ve GLONASS, FM radyo, Micro USB portu ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

Üç farklı renk seçeneği olan Nokia 2.3, Aralık ayının ortalarında dünya genelinde 109 euro (121 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.