Uygun fiyatlı Redmi 12R tanıtıldı: 135 dolar

Akıllı telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti var. Firma cihazda 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 550 nit maksimum parlaklık sunan 6.79 inç boyutunda LCD ekrana yer vermiş. Yazılım tarafı ise Android 13 tabanlı MIUI 14'e emanet.
50 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil
Redmi 12R'nin ön tarafında 5 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka kısmında ise 50 + 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapıyor. Akıllı telefon 8.17 mm kalınlığında, ağırlığı ise 199 gram. Ayrıca 18 watt şarjı destekleyen 5.000 mAh pilden enerji alıyor.
Redmi 12R Özellikleri:
- Ekran: 6.79 inç, LCD, FHD+, 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Pil: 5.000 mAh (18W şarj)
- İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.