Uygun fiyatlı Redmi 12R tanıtıldı: 135 dolar

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefonla karşımıza çıktı. Şirket ürün yelpazesine Redmi 12R modelini ekledi. Cihaz 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda sunuluyor. Fiyat etiketi ise 135 dolar.

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Akıllı telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti var. Firma cihazda 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 550 nit maksimum parlaklık sunan 6.79 inç boyutunda LCD ekrana yer vermiş. Yazılım tarafı ise Android 13 tabanlı MIUI 14'e emanet.

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50 MP ana kamera ve 5.000 mAh pil

Redmi 12R'nin ön tarafında 5 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka kısmında ise 50 + 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapıyor. Akıllı telefon 8.17 mm kalınlığında, ağırlığı ise 199 gram. Ayrıca 18 watt şarjı destekleyen 5.000 mAh pilden enerji alıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın IP53 derecesi sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu belirtelim. Diğer özelliklerini ise yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, kızılötesi modülü, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac olarak sıralayabiliriz.

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Redmi 12R Özellikleri:

Ekran: 6.79 inç, LCD, FHD+, 90 Hz

6.79 inç, LCD, FHD+, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Pil: 5.000 mAh (18W şarj)

5.000 mAh (18W şarj) İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

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