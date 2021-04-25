Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A01 Android 11 güncellemesi aldı

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Samsung, Android 11 güncellemelerine tam gaz devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi son olaraksa 2019'un sonlarına doğru duyurduğu Galaxy A01 için Android 11 tabanlı One UI 3 güncellemesini yayınladı.

Samsung Galaxy A serinin en ucuz telefonu olan Galaxy A01, şimdilik sadece Rusya'da güncelleme aldı. Aynı zamanda Nisan 2021 güvenlik yamasını da içeren güncelleyle ilgili resmi sürüm notları paylaşılmasa da Galaxy A01'in güncellemeyle birlikte; yenilenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, sohbet balonları, tek seferlik izinler, bildirim alanında dinamik medya oynatıcı ve ek gizlilik gibi özelliklere kavuşması kuvvetle muhtemel.

Ayrıca Bkz. "Android 11 ile gelen 11 yeni özellik"

Mayıs - Haziran'da Türkiye'de yayınlanacak

Samsung'un Türkiye'deki cihazları için güncelleme takvimini paylaştığı guncelmiyiz.com'a göre Android 11 güncellemesi, 5 Mayıs ila 5 Haziran tarihleri arasında Türkiye'deki Samsung A01'ler için yayınlanacak.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-a01-android-11-update-released/

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