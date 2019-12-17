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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A01 tanıtıldı

    Yeni Galaxy A 2020 serisini kısa bir süre önce lanse eden Samsung bugün ise sessiz sedasız ilginç bir model daha duyurdu. Samsung Galaxy A01 giriş ve orta seviyeyi harmanlıyor.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A01 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un bir süredir merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A01 tanıtıldı. Giriş seviyesi özellikler beklenirken Samsung Galaxy A01 kendisini biraz daha yukarıya konumlandırıyor.

    Samsung Galaxy A01 özellikleri

    Samsung Galaxy A01 modelinde 5.7 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Infinity-V çentik ile telefon kendi çapında çerçevesiz bir yapıya sahip olmuş. Gövde polikarbonat alaşımdan imal edilirken hoparlör arka kısımda. Parmak izi okuyucu ise yer almıyor.

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    Telefona 4+4 formatında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci güç veriyor. Sisteme 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Depolama hafıza kartları ile genişletilebiliyor.

    Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğine sahip değil. FM radyo özelliği varken NFC özelliği mevcut değil.

    Samsung yeni modelinde ekran, batarya ve kameradan kısarak işlemci ile bellek tarafına biraz daha ağırlık vermiş gibi görünüyor. Galaxy A01 modeli için henüz bir fiyat açıklanmış değil.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/17/samsung-galaxy-a01-arrives-with-hd-display-enormous-memory-and-storage/ Yorum Yaz
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    keremec 2 sa. en beğenilen
    Galaxy A101 diye okudum, hakkatten de A101 de satılacak tarzda bir cihazmış

    Edit: Ya görselde ya da özelliklerde bir hata var gibi. O kasaya o özellikler gitmez yani. Parmak izi bile yok
    Galaxy A101 diye okudum, hakkatten de A101 de satılacak tarzda bir cihazmış [resim] Edit: Ya görselde ya da özelliklerde bir hata var gibi. O kasaya o ö...
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    Bloodin 2 sa.
    Samsung'un model isimleri eskiden olduğu gibi yine feci anlamsız, A ve M serileri neden iki ayrı seri? Bir cihaza neden A veya M deniyor? A01 neden en alt seviye cihaz değil?..



    Belli ki amaç kafa karıştırıp kullanıcıyı salak yerine koyarak "al geç işte, karıştırma" demek, Samsung da biliyor ki kullanıcı kitlesi bilinçli kitle değil, amiral gemisi S ve Note hariç cihazlarını alanlar sadece üzerinde Samsung yazdığı için alıyor...
    Samsung'un model isimleri eskiden olduğu gibi yine feci anlamsız, A ve M serileri neden iki ayrı seri? Bir cihaza neden A veya M deniyor? A01 neden en alt seviy...
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    OverClocK1ng 1 sa.
    Hekimbaşı..
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    khytr89 2 sa.
    Samsung yine sıvamaya başladı, bir ara ne güzel düzelmişti, şimdi her güne 1 model yine başladı, telefon piyasaya çıkmadan eskiyor, yarın da kesin galaxy a02 tanıtılacak
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    darkaura 1 sa. khytr89
    samsung'un en buyuk gucu bu. bataryadan ekrana, islemciden bellege bir telefonu olusturan temel parcalarin hemen hepsinin ana ureticisi ve tasarimcisi. bu avataji kullanarak cok hizli model cikarabiliyor. diger markalarin bir modeli cizim tahtasindan satis vitrinine getirmeleri 1 seneden uzun surebilirken samsung bunu yari surede yapabiliyor. ha ayni basariyi cikardigi urunlerin arkasinda durmada gosteriyor mu, ayri tartisma konusu.
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    keremec 2 sa. en beğenilen
    Galaxy A101 diye okudum, hakkatten de A101 de satılacak tarzda bir cihazmış

    Edit: Ya görselde ya da özelliklerde bir hata var gibi. O kasaya o özellikler gitmez yani. Parmak izi bile yok
    Yanıtla +7
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    Bloodin 2 sa.
    Samsung'un model isimleri eskiden olduğu gibi yine feci anlamsız, A ve M serileri neden iki ayrı seri? Bir cihaza neden A veya M deniyor? A01 neden en alt seviye cihaz değil?..



    Belli ki amaç kafa karıştırıp kullanıcıyı salak yerine koyarak "al geç işte, karıştırma" demek, Samsung da biliyor ki kullanıcı kitlesi bilinçli kitle değil, amiral gemisi S ve Note hariç cihazlarını alanlar sadece üzerinde Samsung yazdığı için alıyor...
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    Mathias Sandorf 2 sa. yeni yorumcu
    Samsung'un eski leğen naylonu alaşımlı efsanevi çöp telefonlarının günümüz versiyonu. Katıksız apaçi telefonu.
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    Relax Relax 2 sa.
    Espri yapmayınız !!!
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