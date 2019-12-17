Samsung Galaxy A01 tanıtıldı

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Samsung’un bir süredir merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A01 tanıtıldı. Giriş seviyesi özellikler beklenirken Samsung Galaxy A01 kendisini biraz daha yukarıya konumlandırıyor.

Samsung Galaxy A01 özellikleri

Samsung Galaxy A01 modelinde 5.7 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Infinity-V çentik ile telefon kendi çapında çerçevesiz bir yapıya sahip olmuş. Gövde polikarbonat alaşımdan imal edilirken hoparlör arka kısımda. Parmak izi okuyucu ise yer almıyor.

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Telefona 4+4 formatında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci güç veriyor. Sisteme 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Depolama hafıza kartları ile genişletilebiliyor.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteğine sahip değil. FM radyo özelliği varken NFC özelliği mevcut değil.

Samsung yeni modelinde ekran, batarya ve kameradan kısarak işlemci ile bellek tarafına biraz daha ağırlık vermiş gibi görünüyor. Galaxy A01 modeli için henüz bir fiyat açıklanmış değil.

https://www.gizmochina.com/2019/12/17/samsung-galaxy-a01-arrives-with-hd-display-enormous-memory-and-storage/