Uygun fiyatlı Vivo S17 test edildi: İşte sonuçlar

Vivo S17 test edildi
Paylaşılan Geekbench sonuçlarına bakıldığında Vivo S17, bir adet 2.52 GHz ana çekirdek, üç adet 2.40 GHz performans çekirdeği ve dört adet 1.80 GHz verimlilik çekirdeği içeren bir yonga setinden destek alıyor. Ayrıca bu yonga seti "lahaina" kod adıyla listelenmiş. Dolayısıyla yeni telefonun Qualcomm Snapdragon 778G+ platformundan güç alacağını söyleyebiliriz.
Son sızıntılara göre Vivo s17, ön tarafta 1.5K çözünürlük sunan BOE tarafından sağlanan bir OLED ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise optik görüntü sabitlemeyi (OIS) desteklediği söylenen 50 megapiksel Sony IMX766V sensörden güç alacak. Vivo s17 ve s17 Pro hakkında tüm detayların 31 Mayıs tarihli lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)