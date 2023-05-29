Uygun fiyatlı Vivo S17 test edildi: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, çok yakında Vivo S17 serisini tanıtacak. Bu bağlamda Vivo S17 ve S17 Pro modellerinden oluşacak S17 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Akıllı telefonların önümüzdeki günlerde vitrine çıkması beklenirken, ailenin temel modeli Vivo S17 lansmandan önce test edildi. İşte detaylar

Vivo S17 test edildi

Paylaşılan Geekbench sonuçlarına bakıldığında Vivo S17, bir adet 2.52 GHz ana çekirdek, üç adet 2.40 GHz performans çekirdeği ve dört adet 1.80 GHz verimlilik çekirdeği içeren bir yonga setinden destek alıyor. Ayrıca bu yonga seti "lahaina" kod adıyla listelenmiş. Dolayısıyla yeni telefonun Qualcomm Snapdragon 778G+ platformundan güç alacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Geekbench listesi, telefonun 12GB RAM'e ve Android 13 işletim sistemine sahip olacağını da doğruluyor. Sonuçlara gelirsek Vivo s17, tek çekirdek testlerinde 817, çoklu çekirdek testlerinde ise 2607 puan alıyor. Bu skorların sırasıyla 1043 ve 4076 puana sahip Vivo s17 Pro'nun gerisinde yer aldığını belirtelim.

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Son sızıntılara göre Vivo s17, ön tarafta 1.5K çözünürlük sunan BOE tarafından sağlanan bir OLED ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise optik görüntü sabitlemeyi (OIS) desteklediği söylenen 50 megapiksel Sony IMX766V sensörden güç alacak. Vivo s17 ve s17 Pro hakkında tüm detayların 31 Mayıs tarihli lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

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