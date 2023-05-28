Xiaomi 14 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Xiaomi 14 Pro render görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Xiaomi 14 Pro'nun daha ince çerçeveler ve dört taraftan kavisli ekrana sahip olacağını görüyoruz. Ön tarafta selfie ve görüntülü görüşmeler için kamera deliği korunurken, cihazın güç ve ses tuşları sağ tarafa konumlandırılmış. Ayrıca amiral gemisi telefonun biri düz, diğeri ise kavisli ekranlı olmak üzere iki versiyona sahip olacağı belirtiyor. Yeni görüntüler ise muhtemelen ikinci sürüme ait.
Xiaomi 14 Pro beklenen özellikler
Bilmeyenler için TSMC'nin 4nm sürecini temel alacak Snapdragon 8 Gen 3, 3,72 GHz Cortex X4 performans çekirdeği, büyük Cortex A715 çekirdeği ve Cortex A515 verimlilik çekirdekleri dahil olmak üzere Adreno 750 GPU'dan güç alacak. Sızdırılan Geekbench 6 testleri ise, işlemcinin 2563 ve 7256 puana sahip olacağını bizlere gösterdi.
Bildirilenlere göre Xiaomi 14 Pro, 90W/120W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak. Kamera bölümünde ise WLG High-Lens sensörler de dahil olmak üzere önemli yükseltmeler içerecek. Merakla beklenen Xiaomi 14 ailesinin Kasım 2023 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)