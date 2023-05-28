Xiaomi 14 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 14 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki yeni akıllı telefonların, özellikle donanım tarafında güçlü yükseltmeler alacağını öğrendik. Son olarak Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

Xiaomi 14 Pro render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Xiaomi 14 Pro'nun daha ince çerçeveler ve dört taraftan kavisli ekrana sahip olacağını görüyoruz. Ön tarafta selfie ve görüntülü görüşmeler için kamera deliği korunurken, cihazın güç ve ses tuşları sağ tarafa konumlandırılmış. Ayrıca amiral gemisi telefonun biri düz, diğeri ise kavisli ekranlı olmak üzere iki versiyona sahip olacağı belirtiyor. Yeni görüntüler ise muhtemelen ikinci sürüme ait.

Tam Boyutta Gör Xioami 14 Pro'nun özelliklerine gelirsek, amiral gemisi cihazın her sene olduğu gibi yeni nesil Snapdragon 8 serisi ile vitrine çıkması bekleniyor. Öyle ki yakın zamanlı bir sızıntı, cihazın gerçekten de Snapdragon 8 Gen 3 ''SM8650'' yongasına sahip olacağını doğruladı.

Xiaomi 14 Pro beklenen özellikler

Bilmeyenler için TSMC'nin 4nm sürecini temel alacak Snapdragon 8 Gen 3, 3,72 GHz Cortex X4 performans çekirdeği, büyük Cortex A715 çekirdeği ve Cortex A515 verimlilik çekirdekleri dahil olmak üzere Adreno 750 GPU'dan güç alacak. Sızdırılan Geekbench 6 testleri ise, işlemcinin 2563 ve 7256 puana sahip olacağını bizlere gösterdi.

Tam Boyutta Gör Ufak bir kıyaslama ile bu skorun, selefinden yüzde 30 daha yüksek bir performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Öyle ki 6275 puana ulaşan Apple A16'yı bile geride bırakıyor.

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Bildirilenlere göre Xiaomi 14 Pro, 90W/120W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile vitrine çıkacak. Kamera bölümünde ise WLG High-Lens sensörler de dahil olmak üzere önemli yükseltmeler içerecek. Merakla beklenen Xiaomi 14 ailesinin Kasım 2023 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Xiaomi 14 Pro render görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı