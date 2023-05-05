Uygun fiyatlı Vivo Y78 Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor?

Vivo Y78 Dimensity 930 ile Geekbench'te görüntülendi
Ekran görüntülerine bakıldığında Vivo V78, 2 adet 2,2 GHz ve 6 adet 2GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Ayrıca ''k6855v1_64'' kod adıyla listelenen bu işlemciye, PowerVR B-Serisi BXM-8-256 grafik birimi (GPU) eşlik ediyor. Bununla birlikte bütçe telefonu, platformun tek çekirdek testlerinden 842, çoklu çekirdek testlerinden ise 2099 puan alıyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo Y78, 164.05 x 76.17 x 7.98 mm boyutlarında ve yaklaşık 190 gram ağırlığında olacak. Ön tarafta 2388 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.64 inç LCD FHD+ ekrandan destek alacak modele, arka tarafında 50MP + 2MP sensörlerden oluşan çift kamera kurulumu eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah