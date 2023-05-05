Uygun fiyatlı Vivo Y78 Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Vivo‘nun yaklaşmakta olan bütçe telefonu Vivo Y78 hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Kısa süre önce ''V2278A'' model numarası ile Google Play veri tabanında listelenen telefon, şimdi de Geekbench'te test edildi. Peki Vivo Y78 neler sunuyor ve özellikleri neler? İşte bildiklerimiz

Vivo Y78 Dimensity 930 ile Geekbench'te görüntülendi

Ekran görüntülerine bakıldığında Vivo V78, 2 adet 2,2 GHz ve 6 adet 2GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Ayrıca ''k6855v1_64'' kod adıyla listelenen bu işlemciye, PowerVR B-Serisi BXM-8-256 grafik birimi (GPU) eşlik ediyor. Bununla birlikte bütçe telefonu, platformun tek çekirdek testlerinden 842, çoklu çekirdek testlerinden ise 2099 puan alıyor.

Tam Boyutta Gör Buradan yola çıkarak Vivo Y78'in Dimensity 930 işlemci ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Geekbench listesi, telefonun 12GB RAM'e ve Android 13 işletim sistemine sahip olacağını da doğruluyor. Ancak Vivo'nun, daha düşük RAM ve depolama sürümleri ile karşımıza çıkması muhtemel.

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Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo Y78, 164.05 x 76.17 x 7.98 mm boyutlarında ve yaklaşık 190 gram ağırlığında olacak. Ön tarafta 2388 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.64 inç LCD FHD+ ekrandan destek alacak modele, arka tarafında 50MP + 2MP sensörlerden oluşan çift kamera kurulumu eşlik edecek.

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