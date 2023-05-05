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    Uygun fiyatlı Vivo Y78 Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor?

    Akıllı telefon pazarında hem bütçe hem de rekabetçi telefonlar ile ses getiren Vivo, yakında yeni telefonu Vivo Y78'i piyasaya sürecek. Şimdi yeni bütçe telefonu, Geekbench'te görüntülendi. 
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    Uygun fiyatlı Vivo Y78 Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Vivo‘nun yaklaşmakta olan bütçe telefonu Vivo Y78 hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Kısa süre önce ''V2278A'' model numarası ile Google Play veri tabanında listelenen telefon, şimdi de Geekbench'te test edildi. Peki Vivo Y78 neler sunuyor ve özellikleri neler? İşte bildiklerimiz

    Vivo Y78 Dimensity 930 ile Geekbench'te görüntülendi

    Ekran görüntülerine bakıldığında Vivo V78, 2 adet 2,2 GHz ve 6 adet 2GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Ayrıca ''k6855v1_64'' kod adıyla listelenen bu işlemciye, PowerVR B-Serisi BXM-8-256 grafik birimi (GPU) eşlik ediyor. Bununla birlikte bütçe telefonu, platformun tek çekirdek testlerinden 842, çoklu çekirdek testlerinden ise 2099 puan alıyor.

    Uygun fiyatlı Vivo Y78 Geekbench'te göründü: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Buradan yola çıkarak Vivo Y78'in Dimensity 930 işlemci ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Geekbench listesi, telefonun 12GB RAM'e ve Android 13 işletim sistemine sahip olacağını da doğruluyor. Ancak Vivo'nun, daha düşük RAM ve depolama sürümleri ile karşımıza çıkması muhtemel.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo Y78, 164.05 x 76.17 x 7.98 mm boyutlarında ve yaklaşık 190 gram ağırlığında olacak. Ön tarafta 2388 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.64 inç LCD FHD+ ekrandan destek alacak modele, arka tarafında 50MP + 2MP sensörlerden oluşan çift kamera kurulumu eşlik edecek.

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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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