Vivo X90S, MediaTek Dimensity 9200 işlemciyle geliyor

Vivo, Kasım ayında Çin’de Vivo X90 serisini (Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus) tanıtmıştı. Vivo X90 ve X90 Pro modelleri küresel pazarda da satışa çıktı. Şirket, yakında bu seriye Vivo X90s modelini ekleyecek. Vivo X90S, V2241A model numarasıyla Google Play Console’da görüldü. Telefonun ekran çözünürlüğü, bellek miktarı, işlemcisi gibi bazı özelliklerini öğrenmiş olduk.
Vivo X90S bilinen özellikleri
Google Play Console listesine göre, Vivo X90S’in delik çentik barındıran ekranı 1260x2800 çözünürlüğü destekleyecek. 12GB RAM ile gelecek telefon MediaTek’in sekiz çekirdekli Dimensity 9200 (MT6985) işlemcisinden güç alacak. Telefon, Android 13 işletim sistemiyle gelecek.
X90s akıllı telefonun Dimensity 9200+ işlemci ile geleceği söylenmişti. Hatta iQOO 8 Neo Pro’dan sonra bu işlemciyi taşıyacak ikinci telefon olacağı iddia edilmişti. Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden daha yüksek AnTuTu puanına sahip olacağı bilgisi de paylaşılmıştı. MediaTek’in bu işlemciyi 10 Mayıs’ta duyurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah