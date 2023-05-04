Vivo, Kasım ayında Çin’de Vivo X90 serisini (Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus) tanıtmıştı. Vivo X90 ve X90 Pro modelleri küresel pazarda da satışa çıktı. Şirket, yakında bu seriye Vivo X90s modelini ekleyecek. Vivo X90S, V2241A model numarasıyla Google Play Console’da görüldü. Telefonun ekran çözünürlüğü, bellek miktarı, işlemcisi gibi bazı özelliklerini öğrenmiş olduk.

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Vivo X90S bilinen özellikleri

Google Play Console listesine göre, Vivo X90S’in delik çentik barındıran ekranı 1260x2800 çözünürlüğü destekleyecek. 12GB RAM ile gelecek telefon MediaTek’in sekiz çekirdekli Dimensity 9200 (MT6985) işlemcisinden güç alacak. Telefon, Android 13 işletim sistemiyle gelecek.

X90s akıllı telefonun Dimensity 9200+ işlemci ile geleceği söylenmişti. Hatta iQOO 8 Neo Pro’dan sonra bu işlemciyi taşıyacak ikinci telefon olacağı iddia edilmişti. Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden daha yüksek AnTuTu puanına sahip olacağı bilgisi de paylaşılmıştı. MediaTek’in bu işlemciyi 10 Mayıs’ta duyurması bekleniyor.

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Vivo X90S, MediaTek Dimensity 9200 işlemciyle geliyor