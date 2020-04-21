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    Uygun fiyatlı Xbox Lockhart yakında gelebilir

    Xbox Series X’e giderek yaklaştığımız şu günlerde kullanıcıların heyecanı katlanarak artıyor.
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    Oyunlar
    Metehan Göktaş
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    Uygun fiyatlı Xbox Lockhart yakında gelebilir
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    Microsoft yeni nesil konsolunu tanıtmak üzere. Donanımıyla iddialı Xbox Series X konsol platformuna birçok yenilik getireceği gibi yeni yapımları da beraberinde getirecek.

    Lockhart

    Xbox Series X öncesinde tüm gözler yeni konsolun üzerinde olsa da biraz geride kalan Lockhart’tan haberler var. Raporlara göre Xbox Lochart şu anda çalışanların evine götürüp geri bildirimde bulunduğu aşamaya gelmiş. Dolayısıyla konsolun son haline yaklaştığı düşünülüyor.

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    Yeni nesil konsolların özelliklerini deneyimleme fırsatı sunacak uygun fiyatlı Xbox Series X alternatifi donanımıyla da Xbox One X’İn yerini alacak. 4 TeraFLOPS’luk GPU içermesi beklenen kasada NVMe SSD bulunabilir. Ayrıca kısıtlı da olsa ışın izleme özelliklerini sunulması olası.

    Yeni konsolun bulunduğu aşama dolayısıyla daha önceden de iddia edilen mayısta düzenlenecek bir etkinlik ihtimali kuvvetleniyor.  Ek olarak Microsoft’un mayısta yeni bir Surface cihazı tanıtacağı sızıntısı da bu durumu destekler nitelikte.

    Uygun fiyatlı Xbox Lockhart yakında gelebilir
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    Ayrıca Bkz. "GTA 6 dev bir haritayla gelebilir"

    Son olarak Microsoft’un Xbox Stereo Headset’in yerini alacak bir kulaklık geliştirdiğini de hatırlatalım. Kablosuz yapıdaki kafaüstü kulaklık Surface kulaklıklarının bazı üst seviye özelliklerinin kırpılmış hali olabilir.



    https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/next-gen-xbox-announcements-could-be-coming-next-month-lockhart-currently-being-tested/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 sa.
    Bizim için uygun fiyatlı olmayacak keşke olsa bizde de insanlar maaşlarının 3 te birine oyun konsolu tv çamaşır bulaşık makinesi alabilse ama olmuyor. Ama en azından bir avuç azınlık bunları parmak şıklatarak elde edebiliyor.
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    NaciAydinlar 1 sa. yeni yorumcu
    Ama ne kadar ucuz
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    BeyazBüyü 2 sa.
    Kulaklık tasarımı gerçek ise Steelseries’den kopya çekmişler!
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