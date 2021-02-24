Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı

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Yayıncı tinyBuild ve oyun stüdyosu Moon Moose, uyuşturucu ticareti konulu bir oyun olan Cartel Tycoon'un çıkış tarihini açıkladı. Oyun önümüzdeki ay yayınlanacak.

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Latin Amerika'da geçiyor

Cartel Tycoon olarak isimlendirilen oyun, 80'lerin Latin Amerika'sında geçiyor. Hikayede, kokain dalgası Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onlarla birlikte dünyanın geri kalanını sarmaya başlıyor. Oyuncular ise bu dönemde, rakipleri, yerel yönetimleri, uğraşmaları gereken diğer engelleri göz ardı etmeden, uyuşturucu üretim ve pazarlama rotaları oluşturarak kendi imparatorluklarını kurmaya çalışacaklar.

Oyun, erken erişim programı kapsamında 18 Mart tarihinde, Steam, GOG ve Epic Games Store da dahil olmak üzere aynı anda birkaç platformda piyasaya sürülecek. GTA serisinin gençleri şiddete yönlendirdiği tartışmaları gündemi hâlâ meşgul ederken, bıçak sırtı bir konusu olan Cartel Tycoon'un ise nasıl bir tepki alacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

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