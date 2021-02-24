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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı

    Uyuşturucu kaçakçılığı simülasyonu Cartel Tycoon'un, ne zaman ve hangi platformlarda piyasaya sürüleceği belli oldu. Oyun 1980'lerin Latin Amerika'sında geçiyor.
    24 Şubat 2021, 23:00 (2 gün)
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı
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    Yayıncı tinyBuild ve oyun stüdyosu Moon Moose, uyuşturucu ticareti konulu bir oyun olan Cartel Tycoon'un çıkış tarihini açıkladı. Oyun önümüzdeki ay yayınlanacak.

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    Latin Amerika'da geçiyor

    Cartel Tycoon olarak isimlendirilen oyun, 80'lerin Latin Amerika'sında geçiyor. Hikayede, kokain dalgası Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onlarla birlikte dünyanın geri kalanını sarmaya başlıyor. Oyuncular ise bu dönemde, rakipleri, yerel yönetimleri, uğraşmaları gereken diğer engelleri göz ardı etmeden, uyuşturucu üretim ve pazarlama rotaları oluşturarak kendi imparatorluklarını kurmaya çalışacaklar.

    Oyun, erken erişim programı kapsamında 18 Mart tarihinde, Steam, GOG ve Epic Games Store da dahil olmak üzere aynı anda birkaç platformda piyasaya sürülecek. GTA serisinin gençleri şiddete yönlendirdiği tartışmaları gündemi hâlâ meşgul ederken, bıçak sırtı bir konusu olan Cartel Tycoon'un ise nasıl bir tepki alacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Krone 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Düşünce çok güzel ama oyunu beğenmedim.
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Grafikleri beğenmedim açıkcaı
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    WeDneS (Ercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi uyuşturucu kaçırmamıştı millet onuda yapar artık xD
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    selim oğlu (yavuz demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan mafyalık bile sana oldu nelere kadirsin be dünya :)
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    ARISLCK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Insallah yasaklanır yoksa kartel olucam oynarsam.
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