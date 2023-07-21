Uyuşturucu kaçakçılığının sonucu: Kokainman köpekbalıkları

- Köpekbalıkları olağandışı davranıyorlar
- Farklı deneyler yaptılar
- Okyanuslardaki tek sorun kokain değil
- Yorumlar
Sulara bu kadar çok kokain girince Tom "The Blowfish" Hird, Florida açıklarındaki binlerce köpekbalığının atılan uyuşturucuyu yutup yutmadığını ve yutuyorlarsa uyuşturucunun onlar üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını öğrenmek istedi. Discovery'nin Köpekbalığı Haftası'nın bir parçası olan Kokainman Köpekbalıkları'nda, Hird ve Florida Üniversitesi'nden çevre bilimci Tracy Fanara bunu öğrenmek için bir dizi deney gerçekleştirdi.
Köpekbalıkları olağandışı davranıyorlar
Live Science'a konuşan Hird, "Buradaki daha derin hikaye, kimyasalların, ilaçların ve yasadışı uyuşturucuların su yollarımıza - okyanuslarımıza - nasıl girdiği ve daha sonra bu hassas okyanus ekosistemleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabileceğidir" dedi.
Hird ve Fanara gözlerini, balıkçıların köpekbalıklarının okyanus akıntılarıyla bölgeye taşınan uyuşturucuları tükettiğine dair hikâyeler anlattığı Florida Keys'e dikti. Programda, olağandışı davranışları araştırmak için köpekbalıklarıyla birlikte dalış yaptılar ve beklenmedik şekillerde hareket eden köpekbalıkları görmeye başladılar.
Normalde insanlara karşı temkinli olan köpekbalığı türlerinden büyük çekiç balığının (Sphyrna mokarran) doğrudan ekip üyelerine doğru gelerek tuhaf bir şekilde yüzdüğü gözlemlendi. Hird, yüzeyin 60 fit (18 metre) altındaki bir gemi enkazında, görünürde hiçbir şey olmamasına rağmen bir şeye sabitlenmiş gibi görünen ve dar daireler çizerek yüzen bir kum köpekbalığıyla (Carcharhinus plumbeus) karşılaştı.
Farklı deneyler yaptılar
Hird ve Fanara daha fazla araştırma yapmak için köpekbalıklarının suya bırakılan "kokain" balyalarına nasıl tepki verdiğini görmek üzere üç deney tasarladılar ve boyut ve görünüm olarak gerçek kokain balyalarına benzer paketler oluşturdular. İlkinde, köpekbalıklarının neye gittiğini görmek için bu sahte balyaları kukla kuğuların yanına koydular. Sürpriz bir şekilde, köpekbalıkları doğrudan balyalara yöneldi ve onlardan ısırıklar aldılar. Hatta bir köpekbalığı bir balyayı kaptı ve onunla birlikte yüzerek uzaklaştı.
Sonraki deneyde, köpekbalıklarının dopamin artışına neden olacak yüksek konsantrasyonda balık tozlu bir yem topu yaptılar. Bu, kokain etkisine en yakın tepkiyi verecek şekilde yapıldı ve köpekbalıklarının çılgınca tepki verdiği görüldü. Hird, "Köpekbalıklarına kokain verseydiniz nasıl görüneceğine dair potansiyel bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Onlara benzeri olabilecek şeyi verdik ve beyinlerini alevlendirdi. Çok çılgındı." dedi.
Okyanuslardaki tek sorun kokain değil
Son olarak ekip, gerçek hayattaki bir uyuşturucu düşüşünü simüle etmek için sahte kokain balyalarını bir uçaktan attı ve kaplan köpekbalıkları (Galeocerdo cuvier) da dahil olmak üzere birçok köpekbalığı türü harekete geçti.
Hird, ortaya çıkardıkları bulguların Florida'daki köpekbalıklarının kesin olarak kokain tükettiğini göstermediğini söyledi. Çekimler sırasında gözlemlenen davranışı birçok faktör açıklayabilir ve tam sonuçlara varmak için bu deneylerin defalarca tekrarlanması gerekir dedi.
Ve sorun sadece kokain de olmayabilir. Hird, "Bulabileceğimiz diğer bir şey de aslında kafein, lidokain, kokain, amfetamin, antidepresanlar, doğum kontrol hapları ve bunların şehirlerden okyanusa sürüklenişi... Bu hayvanları vurmaya başlıyor" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)