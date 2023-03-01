Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için “öpüşme” cihazı geliştirildi

Tam Boyutta Gör Uzak mesafe ilişkileri, çiftler arasındaki samimiyet eksikliğinden dolayı genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ancak Çin’den bu sorunu çözecek bir icat gelmiş olabilir. Geliştirilen yeni "öpüşme cihazı", insanların birbirilerine simüle edilmiş öpücükler göndermesini sağlıyor ve bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Çin'de öpüşme cihazı geliştirildi

Çin’deki Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsünden bir grup öğrenci tarafından tasarlanan cihaz öpüşen kişinin dudaklarının basıncını, hareketini ve ısısını simüle eden bir çift silikon dudaktan oluşuyor. Cihaz bu verileri kopyalayarak farklı bir konumda olan başka bir cihaza gönderiyor.

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Bu veri aktarımı için ise cihazın telefon uygulamasıyla eşleştirilmesi ve telefon takılması gerekiyor. Cihaz aynı zamanda sesleri de taklit edebiliyor. Öte yandan uygulama sadece uzak mesafe ilişkileri için yapılmamış. Aynı zamanda rastgele kişilerin uygulamaya yüklediği öpücükler de indirilebiliyor ve deneyimlenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Öpüşme cihazının mucidi olan adam ise eski kız arkadaşıyla yedi yıl boyunca uzak mesafe ilişkisi yaşadığını sonrasında bu fikrin aklına geldiğini söylüyor. Hatta ağız yoluyla bulaşan hastalığa sahip olanlara da bu cihazın yardımcı olabileceği söyleniyor. Kullanıcıların bir kısmı cihazın ürkütücü ve tuhaf olduğunu söylerken bir kısmı ise satın alabileceklerini belirtiyor. Cihaz Çin’in e-ticaret sitelerinde yaklaşık 80 dolara satılıyor. Bu arada öpücüğü simüle eden ilk cihaz bu değil. 2016 yılında Kissinger adında bir cihaz piyasaya sürülmüştü ancak onda sadece düz silikon bir ped vardı.

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