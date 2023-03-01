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    Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için “öpüşme” cihazı geliştirildi

    Çin’de geliştirilen öpüşme cihazı birbirinden ayrı kalan veya uzak mesafe ilişkisi yaşayanların samimiyet eksikliği sorununu çözmek için geliyor ve evet, garip.
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    Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için öpüşme cihazı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Uzak mesafe ilişkileri, çiftler arasındaki samimiyet eksikliğinden dolayı genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ancak Çin’den bu sorunu çözecek bir icat gelmiş olabilir. Geliştirilen yeni "öpüşme cihazı", insanların birbirilerine simüle edilmiş öpücükler göndermesini sağlıyor ve bu sorunu çözmeye çalışıyor.

    Çin'de öpüşme cihazı geliştirildi

    Çin’deki Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsünden bir grup öğrenci tarafından tasarlanan cihaz öpüşen kişinin dudaklarının basıncını, hareketini ve ısısını simüle eden bir çift silikon dudaktan oluşuyor. Cihaz bu verileri kopyalayarak farklı bir konumda olan başka bir cihaza gönderiyor.

    Bu veri aktarımı için ise cihazın telefon uygulamasıyla eşleştirilmesi ve telefon takılması gerekiyor. Cihaz aynı zamanda sesleri de taklit edebiliyor. Öte yandan uygulama sadece uzak mesafe ilişkileri için yapılmamış. Aynı zamanda rastgele kişilerin uygulamaya yüklediği öpücükler de indirilebiliyor ve deneyimlenebiliyor.

    Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için öpüşme cihazı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Öpüşme cihazının mucidi olan adam ise eski kız arkadaşıyla yedi yıl boyunca uzak mesafe ilişkisi yaşadığını sonrasında bu fikrin aklına geldiğini söylüyor. Hatta ağız yoluyla bulaşan hastalığa sahip olanlara da bu cihazın yardımcı olabileceği söyleniyor. Kullanıcıların bir kısmı cihazın ürkütücü ve tuhaf olduğunu söylerken bir kısmı ise satın alabileceklerini belirtiyor. Cihaz Çin’in e-ticaret sitelerinde yaklaşık 80 dolara satılıyor. Bu arada öpücüğü simüle eden ilk cihaz bu değil. 2016 yılında Kissinger adında bir cihaz piyasaya sürülmüştü ancak onda sadece düz silikon bir ped vardı.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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