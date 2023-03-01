Uzak mesafe ilişkisi yaşayanlar için “öpüşme” cihazı geliştirildi

Çin'de öpüşme cihazı geliştirildi
Çin’deki Changzhou Mekatronik Teknolojisi Meslek Enstitüsünden bir grup öğrenci tarafından tasarlanan cihaz öpüşen kişinin dudaklarının basıncını, hareketini ve ısısını simüle eden bir çift silikon dudaktan oluşuyor. Cihaz bu verileri kopyalayarak farklı bir konumda olan başka bir cihaza gönderiyor.
Bu veri aktarımı için ise cihazın telefon uygulamasıyla eşleştirilmesi ve telefon takılması gerekiyor. Cihaz aynı zamanda sesleri de taklit edebiliyor. Öte yandan uygulama sadece uzak mesafe ilişkileri için yapılmamış. Aynı zamanda rastgele kişilerin uygulamaya yüklediği öpücükler de indirilebiliyor ve deneyimlenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.