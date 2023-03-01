Twitter'ın kopyası Bluesky açıldı ancak herkes üye olamıyor

Yeni Twitter alternatifi: Bluesky
Bluesky’ın resmî sitesi, sosyal ağ hakkında pek fazla detay sunmuyor. Yalnızca kullanıcıların davetiye kodu almak için bekleme listelerine katılmalarına izin veriliyor. Twitter’ın basitleştirilmiş bir versiyonu olan Bluesky, arka planda AT protokolünü temel alıyor. AT, bazı yönlerden Twitter’a oldukça benzeyen başka bir sosyal ağ olan Mastodon’a güç veren protokol olan ActivityPub’a benziyor.
Elon Musk’ın Twitter’da aldığı keyfi kararlar sonrası Twitter alternatifleri türemeye başladı. Tweetbot geliştiricilerinin Mastodon’u, şimdi de eski Twitter patronu Dorsey’in Bluesky’ı… Bakalım sıradaki sosyal ağ hangisi olacak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.