Twitter'ın kopyası Bluesky açıldı ancak herkes üye olamıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın gelmesiyle birlikte Twitter’dan ayrılan isimlerden Jack Dorsey, Mayıs 2022’den beri kendi sosyal ağı üzerinde çalışıyor. Twitter’a benzerliğiyle dikkat çeken Bluesky, ilk olarak iPhone kullanıcılarına açıldı, herkes indirebiliyor ancak herkes üye olamıyor. Kullanıcıların yeni sosyal ağa katılmak için daha önce üye olan birinden davetiye alması gerekiyor.

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Yeni Twitter alternatifi: Bluesky

Bluesky’ın resmî sitesi, sosyal ağ hakkında pek fazla detay sunmuyor. Yalnızca kullanıcıların davetiye kodu almak için bekleme listelerine katılmalarına izin veriliyor. Twitter’ın basitleştirilmiş bir versiyonu olan Bluesky, arka planda AT protokolünü temel alıyor. AT, bazı yönlerden Twitter’a oldukça benzeyen başka bir sosyal ağ olan Mastodon’a güç veren protokol olan ActivityPub’a benziyor.

Elon Musk’ın Twitter’da aldığı keyfi kararlar sonrası Twitter alternatifleri türemeye başladı. Tweetbot geliştiricilerinin Mastodon’u, şimdi de eski Twitter patronu Dorsey’in Bluesky’ı… Bakalım sıradaki sosyal ağ hangisi olacak?

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