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    Twitter'ın kopyası Bluesky açıldı ancak herkes üye olamıyor

    Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey’in sosyal ağ platformu Bluesky, kullanıma açıldı. iOS App Store’da resmî olarak yayınlanan uygulama, şu an yalnızca davetiye üye ile kabul ediyor.
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    bluesky twitter alternatifi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın gelmesiyle birlikte Twitter’dan ayrılan isimlerden Jack Dorsey, Mayıs 2022’den beri kendi sosyal ağı üzerinde çalışıyor. Twitter’a benzerliğiyle dikkat çeken Bluesky, ilk olarak iPhone kullanıcılarına açıldı, herkes indirebiliyor ancak herkes üye olamıyor. Kullanıcıların yeni sosyal ağa katılmak için daha önce üye olan birinden davetiye alması gerekiyor.

    Yeni Twitter alternatifi: Bluesky

    Bluesky’ın resmî sitesi, sosyal ağ hakkında pek fazla detay sunmuyor. Yalnızca kullanıcıların davetiye kodu almak için bekleme listelerine katılmalarına izin veriliyor. Twitter’ın basitleştirilmiş bir versiyonu olan Bluesky, arka planda AT protokolünü temel alıyor. AT, bazı yönlerden Twitter’a oldukça benzeyen başka bir sosyal ağ olan Mastodon’a güç veren protokol olan ActivityPub’a benziyor.

    Elon Musk’ın Twitter’da aldığı keyfi kararlar sonrası Twitter alternatifleri türemeye başladı. Tweetbot geliştiricilerinin Mastodon’u, şimdi de eski Twitter patronu Dorsey’in Bluesky’ı… Bakalım sıradaki sosyal ağ hangisi olacak?

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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