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    Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Mart tarihinden uygulanan uzaktan eğitim sürecinin 31 Mayıs'a kadar devam ettirileceğini açıkladı. Sonrasında Bilim Kurulu önerirse okullar açılabilir dedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek
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    Koronavirüs salgınını nedeniyle okullar 16 Mart tarihinden beri uzaktan eğitim formülüyle eğitim veriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sürecin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini açıkladı.

    Bakan Selçuk, “Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık.” dedi. MEB’in 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre okullar 19 Haziran’da tamamlanacaktı. Temmuz ve Ağustos aylarında telafi eğitimi yapmayı planlamadıklarını ifade etti. Bilim Kurulu önerir ve Türkiye’nin durumu müsait olursa Mayıs ile Haziran aylarında yüz yüze ders yapılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Koronavirüs nedeniyle kapattığı mağazalarını Mayıs ayında açmaya başlayacak"

    Bakan Selçuk, bugünkü açıklamasında LGS sınavı ve sınıf geçme konularına da değindi. Bu sene öğrencilerinin ortalaması kaç olursa olsun bir üst döneme geçecek. Gelecek hafta başında yapılacak kabine toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS tarihiyle ilgili açıklama yapacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ciwanbilisim (ciwan antalya) 1 sa.
    Gelecek sene bile okullar açılsa mucize olur herhalde
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 2 sa.
    Açılsaydı büyük yanlış olurdu zaten.
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