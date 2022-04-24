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    Anlık Bildirim

    Apple App Store'da temizlik başlıyor: Uzun süredir güncellenmeyen uygulamalar kaldırılacak

    Apple, uzun süredir güncelleme almayan uygulamaları App Store'dan kaldırmaya başlayacak.. Konuyla ilgili uyarılan geliştiriciler ise şirketin bu kararına öfkeli.
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    Uzun süredir güncellenmeyen uygulamalar App Store'dan siliniyor
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    Apple uzun süredir güncelleme almayan uygulamaları mağazadan kaldırmaya başlayacak. Geliştiricilere "App Store İyileştirme Bildirimi" başlıklı bir e-posta gönderen şirket, önemli bir süre boyunca güncellenmemiş uygulamaları mağazadan kaldıracağı konusunda uyarıda bulundu.

    Apple geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için 30 gün süre verdi. Söz konusu zaman diliminde herhangi bir güncelleme yapılmadığı taktirde ilgili uygulama satıştan kaldırılacak. Kullanıcıların cihazlarına daha önce indirmişse, çalışmaya devam edecek ancak App Store'da görünmeyecek.

    Geliştiriciler öfkelendi

    Değişiklik karşısında öfkelenen geliştiriciler ise kararı haksız buluyor. Protopop Games geliştiricisi Robert Kabwe, 2000'lerde yayınlanan eski konsol oyunlarının bile hala satışta olduğunu ancak Apple'ın sadece birkaç yıldır güncellenmedikleri için sorunsuz çalışan uygulamaları bile mağazadan kaldırdığını söyledi.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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