Apple App Store'da temizlik başlıyor: Uzun süredir güncellenmeyen uygulamalar kaldırılacak

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Apple uzun süredir güncelleme almayan uygulamaları mağazadan kaldırmaya başlayacak. Geliştiricilere "App Store İyileştirme Bildirimi" başlıklı bir e-posta gönderen şirket, önemli bir süre boyunca güncellenmemiş uygulamaları mağazadan kaldıracağı konusunda uyarıda bulundu.

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Apple geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için 30 gün süre verdi. Söz konusu zaman diliminde herhangi bir güncelleme yapılmadığı taktirde ilgili uygulama satıştan kaldırılacak. Kullanıcıların cihazlarına daha önce indirmişse, çalışmaya devam edecek ancak App Store'da görünmeyecek.

Geliştiriciler öfkelendi

Değişiklik karşısında öfkelenen geliştiriciler ise kararı haksız buluyor. Protopop Games geliştiricisi Robert Kabwe, 2000'lerde yayınlanan eski konsol oyunlarının bile hala satışta olduğunu ancak Apple'ın sadece birkaç yıldır güncellenmedikleri için sorunsuz çalışan uygulamaları bile mağazadan kaldırdığını söyledi.

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Uzun süredir güncellenmeyen uygulamalar App Store'dan siliniyor