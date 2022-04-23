Google Mesajlar'da tespit edilen bir hata, cihaz pilinin erken tükenmesine sebep oluyor

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Google Mesajlar uygulamasında tespit edilen bir hatanın cihazın pilini tüketmesine ve aşırı ısınmasına sebep olduğu bildirildi. Ortaya çıkan bilgilere göre hata, kameranın arka planda çalışmasına yol açıyor. Bu hatadan birçok Android 12 kullanıcısının etkinlendiği belirtiliyor.

Google, hata düzenlemesi yayınladı

Google Mesajlar, doğrudan mesaja resim veya video ekleyerek kamerayı sohbet penceresinde kullanmaya olanak tanıyor. 9to5Google tarafından tespit edilen bir hata, kameranın kullanımının sonlandırılmasına rağmen arka planda çalışmaya devam etmesine neden oluyor.

Hata, kullanıcıların cihazlarının pilinin olması gerekenden daha hızlı tükendiğini gözlemledikten sonra bunun neden olduğunun araştırılması üzerine tespit edildi.

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Kullanıcılar, bu hatadan korunmak için cihazlarından Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar > İzinler > Kamera üzerinden 'Reddet' seçeneğiyle kamera iznini kaldırabilir. Ayrıca hatanın tespit edilmesinin ardından Google, hatayı kabul ederek bir düzeltme güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladığını açıkladı.

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Google Mesajlar hatası telefon pilinin tükenmesine yol açıyor