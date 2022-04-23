Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Mesajlar'da tespit edilen bir hata, cihaz pilinin erken tükenmesine sebep oluyor

    Google Mesajlar uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bile kamerayı arka planda çalıştırmasına sebep olan bir hata, cihazın aşırı ısınmasına ve pilin daha hızlı tükenmesine neden oluyor.
    Oy Ver

    Google Mesajlar hatası telefon pilinin tükenmesine yol açıyor
    Tam Boyutta Gör

    Google Mesajlar uygulamasında tespit edilen bir hatanın cihazın pilini tüketmesine ve aşırı ısınmasına sebep olduğu bildirildi. Ortaya çıkan bilgilere göre hata, kameranın arka planda çalışmasına yol açıyor. Bu hatadan birçok Android 12 kullanıcısının etkinlendiği belirtiliyor.

    Google, hata düzenlemesi yayınladı

    Google Mesajlar, doğrudan mesaja resim veya video ekleyerek kamerayı sohbet penceresinde kullanmaya olanak tanıyor. 9to5Google tarafından tespit edilen bir hata, kameranın kullanımının sonlandırılmasına rağmen arka planda çalışmaya devam etmesine neden oluyor.

    Hata, kullanıcıların cihazlarının pilinin olması gerekenden daha hızlı tükendiğini gözlemledikten sonra bunun neden olduğunun araştırılması üzerine tespit edildi.

    Kullanıcılar, bu hatadan korunmak için cihazlarından Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar > İzinler > Kamera üzerinden 'Reddet' seçeneğiyle kamera iznini kaldırabilir. Ayrıca hatanın tespit edilmesinin ardından Google, hatayı kabul ederek bir düzeltme güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladığını açıkladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 13 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız