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    Vacheron Constantin TRADITIONNELLE TOURBILLON CHRONOGRAPH modelini duyurdu

    Vacheron Constantin TRADITIONNELLE TOURBILLON CHRONOGRAPH modelini duyurdu. Roze altın kasanın altında markanın 260. yılını kutlamak için üretilen 3200 kalibre tercih edilmiş.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Vacheron Constantin TRADITIONNELLE TOURBILLON CHRONOGRAPH modelini duyurdu
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    Günümüzde horoloji dünyası oldukça ivme kazanmış ve gelişmiş olmasına rağmen klasik tarzdan ödün vermeyen firmalar etkileyici işler yapmaya hız kesmeden devam ediyor.

    Saat dünyasının devlerinden Vacheron Constantin, yeni tek tuşlu tourbillon-kronograf modelini duyurdu. Gümüş-opal kadranıyla dikkat çeken Traditionnelle Tourbillon Chronograph modelinde saat 12 yönünde bulunan tourbillon üzerinde Malta Haç’ı işlenmiş. Ayrıca saat 6 yönünde bulunan güç rezervi ( 65 saat ) şık bir görünüm sunmakla birlikte saat 3 yönünde bulunan ve 45 dakikalık zamanı ölçebilen kronograf göstergesinin muadillerine göre pek de tatmin edici bir süre göstermediğini belirtelim.

    Vacheron Constantin

    Vacheron Constantin TRADITIONNELLE TOURBILLON CHRONOGRAPH modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzde pek kullanılmasa da saat kadranı etrafında bulunan takometre saatin klasik çizgisinin biraz dışında görünüyor. Kadranda takometre tercih edilmese daha klasik ve daha tok bir görünüm elde edilebileceğini söylemek mümkün.

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    42.5 mm çapa sahip ve 11.7 mm kalınlığında roze altın kasanın altında markanın 260. yılını kutlamak için üretilen 3200 kalibre tercih edilmiş.

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    Saatte çift yerine tek tuşlu kronograf tercih edilmesi saate oldukça şık ve klasik bir görünüm kazandırmakla birlikte 292 farklı parça içeren mekanizmanın Hallmark of Geneva certification yani Cenevre yüksek kalite sertifakasını kazandığını da belirtelim.

    Yeni saat 217.000 CHF ile satışa sunuldu. Saatin görsellerine galeriden erişebilirsiniz.



    https://www.vacheron-constantin.com/en/watches/traditionnelle/traditionnelle-tourbillon-chronograph-5100t-000r-b623.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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