Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor

    Riot Games, 13 Ekim'de başlayacak olan 3. Kısım'la Valorant'a, yeni bir harita ve yeni bir şifacı dahil olmak üzere bir dizi özellik getirecek.
    1 hf.
    2,5b
    1
    4
    Oyunlar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Riot Games'in geliştirdiği birinci şahıs nişan oyunu Valorant'ın yeni bölümü 3.Kısım piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. 13 Ekim'de oyunculara sunulacak olan 3. Kısım'la Icebox haritası ve Skye isimli yeni bir şifacı gelecek.

    Riot Games, yeni harita Icebox'ın oyuncuların geri bildirimleri ile üretildiğini belirtti. Icebox ile Valorant'taki harita sayısı beşe yükseliyor.

    Adından da anlaşıldığı üzere karla kaplı bir harita olan Icebox genel olarak oyundaki mevcut haritalardan daha farklıdır. Icebox haritasının daha dikey olması yukarıdan pusuya veya düşmanı daha düşük seviyelere kovalamaya olanak sağlayabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Valorant'a rekabetçi modu geliyor!

    Ayrıca Bkz. "Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı"

    Riot Games Tasarım Lideri Salvatore Garozzo: "Icebox, çatışmaları, keskin nişan almayı ve uyarlanabilir oyunu vurgulamak için tasarlandı. Icebox'ın oynanış temelinin, sitelerin her birinin bol miktarda siper ve dikeylik içeren karmaşık savaş alanlarının olması amaçlanıyor." dedi.

    Sage şu anda oyunun tek şifacısı. Reyna ve Phoenix gibi ajanlar kendilerini iyileştirebilirken Sage, takım arkadaşlarını iyileştirip diriltebilen tek ajandır. Bu onu biraz fazla güçlü kılıyor. Yeni gelecek olan 3. Kısım'la beraber Valorant'a yeni bir şifacı daha eklenecek ancak şifacı yeni kısmın başlamasıyla değil iki hafta sonra 27 Ekim'de oyuna gelecek bir yamayla sunulacak.

    Avustralyalı olan Skye isimli yeni şifacının Sage gibi olacağını ve takım arkadaşlarını diriltebileceği açıklandı.

    Skye tanıtım fragmanında da görüldüğü gibi savaş alanını keşfetmek ve müttefiklerine yardım etmek için yeşim taşlarıyla güçlü yaratıklar yaratan bir destek karakteri. Fragmanda Skye'ın ekibini iyileştirdiğini ve düşmanların alt etmek için şahin ve tilki benzeri yaratıklar yarattığını görülüyor.



    https://www.engadget.com/valorant-act-iii-icebox-skye-agent-battlepass-170021014.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf. (düzenlendi)
    Adamlar bedava oyun çıkarttılar 10 numara 5 yıldız hem oynanış olarak hem server olarak çoğu firmanın oyunundan güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RawShed 1 hf.
    CS'de hala hileleri engelleyecek de... Umarım Valorant CS'yi geçer de hilelere çözüm bulmayan Valve'ye ders olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brk6152 1 hf.
    Csgo yerine bunu oynamamin sebeplerinden biri hile daha az olması
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf.
    gelsin gelsin kendini tel sanan valve düşünsün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Horizon Zero Dawn 1 hf. Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı 1 hf. Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi 1 hf. Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor 1 hf. 2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü 1 hf. Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı 1 hf. Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL 1 hf. Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi 1 hf. Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek 1 hf. ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor 1 hf. Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi 1 hf. Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi 1 hf. Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer 1 hf. Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı 1 hf. Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti 1 hf. Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor 1 hf. Türkiye'de TEK! 19 oyun testiyle "Asus ROG Strix RTX 3080 OC incelemesi" 1 hf. Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor Sonraki Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı 1 hf. Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor 1 hf. Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor 1 hf. Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var 1 hf. Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu 1 hf. iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı 1 hf. Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti 1 hf. FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler iddialı geldi | Yeni işlemciler çok güçlü 1 hf. Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı 1 hf. Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor 1 hf. PS5 geriye uyumluluğu detaylandı: Sadece 10 oyun oynanamıyor 1 hf. Fitbit'in Sense akıllı saati EKG özelliğini desteklemeye başladı 1 hf. Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak 1 hf. Amazon'un +18 süper kahraman dizisi Invincible'dan ilk fragman 1 hf. AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte 1 hf. Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu 1 hf. Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor 1 hf. Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız