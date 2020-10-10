Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor

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Riot Games'in geliştirdiği birinci şahıs nişan oyunu Valorant'ın yeni bölümü 3.Kısım piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. 13 Ekim'de oyunculara sunulacak olan 3. Kısım'la Icebox haritası ve Skye isimli yeni bir şifacı gelecek.

Riot Games, yeni harita Icebox'ın oyuncuların geri bildirimleri ile üretildiğini belirtti. Icebox ile Valorant'taki harita sayısı beşe yükseliyor.

Adından da anlaşıldığı üzere karla kaplı bir harita olan Icebox genel olarak oyundaki mevcut haritalardan daha farklıdır. Icebox haritasının daha dikey olması yukarıdan pusuya veya düşmanı daha düşük seviyelere kovalamaya olanak sağlayabilir.

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Riot Games Tasarım Lideri Salvatore Garozzo: "Icebox, çatışmaları, keskin nişan almayı ve uyarlanabilir oyunu vurgulamak için tasarlandı. Icebox'ın oynanış temelinin, sitelerin her birinin bol miktarda siper ve dikeylik içeren karmaşık savaş alanlarının olması amaçlanıyor." dedi.

Sage şu anda oyunun tek şifacısı. Reyna ve Phoenix gibi ajanlar kendilerini iyileştirebilirken Sage, takım arkadaşlarını iyileştirip diriltebilen tek ajandır. Bu onu biraz fazla güçlü kılıyor. Yeni gelecek olan 3. Kısım'la beraber Valorant'a yeni bir şifacı daha eklenecek ancak şifacı yeni kısmın başlamasıyla değil iki hafta sonra 27 Ekim'de oyuna gelecek bir yamayla sunulacak.

Avustralyalı olan Skye isimli yeni şifacının Sage gibi olacağını ve takım arkadaşlarını diriltebileceği açıklandı.

Skye tanıtım fragmanında da görüldüğü gibi savaş alanını keşfetmek ve müttefiklerine yardım etmek için yeşim taşlarıyla güçlü yaratıklar yaratan bir destek karakteri. Fragmanda Skye'ın ekibini iyileştirdiğini ve düşmanların alt etmek için şahin ve tilki benzeri yaratıklar yarattığını görülüyor.

https://www.engadget.com/valorant-act-iii-icebox-skye-agent-battlepass-170021014.html

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