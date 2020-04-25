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    Apple Music artık Samsung akıllı TV'lerde

    Akıllı TV endüstrisinde bir ilk olarak, Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, Apple Music hizmetini tüm akıllı TV modellerine entegre edeceğini söyledi.
    3 sa.
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    Televizyonlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple Music artık Samsung akıllı TV'lerde
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl Apple TV'yi akıllı TV modellerine getiren ilk şirket olmuştu şimdi ise Apple Music'i Akıllı TV platformuna entegre eden ilk TV üreticisi oldu.

    Samsung TV'lerden katılacaklara 3 ay ücretsiz deneme

    Apple Music, 2018 veya sonrasında piyasaya sürülen Samsung akıllı TV'lerle uyumludur ve uygulama artık TV'nizdeki App Store'dan indirilebilir. Apple Music'e henüz abone değilseniz ve platforma Samsung TV'nizden katılmak istiyorsanız, bireysel, aile veya öğrenci aboneliğinde 3 aylık ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Ay'ın ilk kapsamlı jeolojik haritası yayınlandı!"

    Samsung Electronics Stratejik Ortaklıklar ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Salek Brodsky; "Hedefimiz her zaman tüketicilere en iyi eğlence deneyimlerini sunmak oldu ve insanlar evde daha fazla zaman harcamaya başladığı günlerde, bu misyona her zamankinden daha fazla bağlıyız. Geçen yıl Apple TV uygulamasını sunan ilk TV üreticisiydik ve şimdi ise Apple Music'i ilk sunan biziz. Apple ile ortaklığımız, özellikle Akıllı TV'lerinden daha fazla içerik seçeneği aradıklarından tüketicilere benzersiz bir eğlence seçenekleri dizisi getirmede etkili oldu.” dedi.



    https://gadgets.ndtv.com/apps/news/apple-music-now-available-on-samsung-smart-tvs-in-over-100-countries-2218259 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    nick bırakmamışsınız lan 1 sa.
    huawei music de iphone uygulaması getirsin kambersiz düğün mü olur ya
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    frudi (ferdi istanbul) 1 sa.
    Samsung smartv özeliğinde nedense bir adım önde lg den
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    gun (Gün Oksay) 3 sa.
    YouTube Music giderek daha sıcak olmaya başladım gerektiğinde tv’de müzik videosu filanda izleyebiliyorsunuz.
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