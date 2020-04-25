Apple Music artık Samsung akıllı TV'lerde

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl Apple TV'yi akıllı TV modellerine getiren ilk şirket olmuştu şimdi ise Apple Music'i Akıllı TV platformuna entegre eden ilk TV üreticisi oldu.

Samsung TV'lerden katılacaklara 3 ay ücretsiz deneme

Apple Music, 2018 veya sonrasında piyasaya sürülen Samsung akıllı TV'lerle uyumludur ve uygulama artık TV'nizdeki App Store'dan indirilebilir. Apple Music'e henüz abone değilseniz ve platforma Samsung TV'nizden katılmak istiyorsanız, bireysel, aile veya öğrenci aboneliğinde 3 aylık ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilirsiniz.

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Samsung Electronics Stratejik Ortaklıklar ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Salek Brodsky; "Hedefimiz her zaman tüketicilere en iyi eğlence deneyimlerini sunmak oldu ve insanlar evde daha fazla zaman harcamaya başladığı günlerde, bu misyona her zamankinden daha fazla bağlıyız. Geçen yıl Apple TV uygulamasını sunan ilk TV üreticisiydik ve şimdi ise Apple Music'i ilk sunan biziz. Apple ile ortaklığımız, özellikle Akıllı TV'lerinden daha fazla içerik seçeneği aradıklarından tüketicilere benzersiz bir eğlence seçenekleri dizisi getirmede etkili oldu.” dedi.

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/apple-music-now-available-on-samsung-smart-tvs-in-over-100-countries-2218259

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