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    Anlık Bildirim

    Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi şampiyonu belli oldu

    Türk Telekom'un iletişim sponsoru olduğu Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde şampiyon belli oldu. Şampiyon takım, Valorant Ascension Turnuvası’na katılacak. 
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    Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi şampiyonu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Valorant’ın Türkiye’deki büyük ödüllü turnuvalarından Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde Büyük Final hetecanı yaşandı. Turnuvayı Digital Athletics takımı kazandı.

    Türk Telekom’un oyunculara yönelik markası GAMEON’un iletişim sponsoru olduğu turnuvanın finali ESA Esports Arena’da gerçekleştirildi. Digital Athletics takımı, 3-0’lık skorla S2G Esports’u mağlup ederek 160 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu.

    Digital Athletics takımı, para ödülünün yanı sıra Valorant Ascension Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Digital Athletics, 2024 ve 2025 EMEA Ligi’ne bilet alabilmek için Haziran 2023’te başlayacak grup aşamalarında mücadele edecek.

    Turnuvanın ikincisi S2G Esports ise 75 bin TL’lik ödüle ulaştı. Ayrıca Valorant Ascension Turnuvası’na katılmak için play-in oynama hakkı elde etti. Üçüncü takıma 45 bin TL, dördüncü takıma 30 bin TL, beşinci ve altıncı sıradaki takıma 20 bin TL ödül verildi.

    Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde 2. Split Sıralaması:

    1. FİRE FLUX ESPORTS
    2. S2G ESPORTS
    3. PAPARA SUPERMASSİVE
    4. TEAM GALAKTİCOS
    5. GALATASARAY ESPORTS
    6. DİGİTAL ATHLETİCS
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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