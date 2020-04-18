Video konsollarına ek vergi geliyor

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Oyun dünyasında yeni nesil PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının beklentisi had safhaya ulaşmışken ülkemizden ise yeni bir gümrük vergisi haberi geldi. Konsollara ek bir vergi uygulanacak.

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İki aşamalı vergi

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Oyuncaklar, Oyun Ve Spor Malzemeleri; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı başlığı altında yer alan Fasıl 95 de dahil olmak üzere bazı ürünlerin ithalatına ek vergi uygulanacak.

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Bu fasıl altında ise oyun konsolları, bilardo ekipmanları, tilt masaları, jetonlu oyunlar, takım halinde yarış arabaları gibi pek çok eşya yer alıyor. Kararda vergi oranı yüzde 5-yüzde 50 arasında belirlenmiş.

Vergi oranları Resmi Gazete kararında 30 Eylül tarihine kadar yüzde 50, 1 Ekim tarihinden sonra ise yüzde 20 olarak görünüyor. Yani konsollara iki aşamalı bir vergi sözkonusu. Biri bittiği zaman diğeri başlayacak. Muhtemelen koronavirüs ile mücadele için ek destek oluşturma kapsamında böyle bir vergilendirme olmuş. Ancak hali hazırda yüksek döviz kurları nedeniyle zaten ülkemizde konsollar pahalıydı. Yüzde 20 civarında bir vergilendirme yeni nesil konsolların fiyatını oldukça yükseltecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-8.pdf

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