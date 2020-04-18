Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Video konsollarına ek vergi geliyor

    Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karara göre oyun konsollarından 30 Eylül tarihine kadar yüzde 50, 1 Ekim tarihinden sonra ise yüzde 20 şeklinde iki aşamalı bir ek vergi uygulanacak.
    1 sa.
    1,2b
    187
    39
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Video konsollarına ek vergi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasında yeni nesil PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının beklentisi had safhaya ulaşmışken ülkemizden ise yeni bir gümrük vergisi haberi geldi. Konsollara ek bir vergi uygulanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı

    İki aşamalı vergi

    Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Oyuncaklar, Oyun Ve Spor Malzemeleri; Bunların Aksam, Parça Ve Aksesuarı başlığı altında yer alan Fasıl 95 de dahil olmak üzere bazı ürünlerin ithalatına ek vergi uygulanacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei’de üst yönetim değişiyor"

    Bu fasıl altında ise oyun konsolları, bilardo ekipmanları, tilt masaları, jetonlu oyunlar, takım halinde yarış arabaları gibi pek çok eşya yer alıyor. Kararda vergi oranı yüzde 5-yüzde 50 arasında belirlenmiş.

    Vergi oranları Resmi Gazete kararında 30 Eylül tarihine kadar yüzde 50, 1 Ekim tarihinden sonra ise yüzde 20 olarak görünüyor. Yani konsollara iki aşamalı bir vergi sözkonusu. Biri bittiği zaman diğeri başlayacak. Muhtemelen koronavirüs ile mücadele için ek destek oluşturma kapsamında böyle bir vergilendirme olmuş. Ancak hali hazırda yüksek döviz kurları nedeniyle zaten ülkemizde konsollar pahalıydı. Yüzde 20 civarında bir vergilendirme yeni nesil konsolların fiyatını oldukça yükseltecektir.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-8.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 55 dk. en beğenilen
    Bu millete gülmek har am
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rammercan ( Rammercan) 52 dk.
    Zaten 7 yillik İlk ciktiginda 1200 tl olan ps4 u 3000 tlye satiyorlar şuan Çokomelli Cumhuriyetnde bide dahadami articak kulak arkamiz kaldı bi orayada el atarsiniz heralde
    Zaten 7 yillik İlk ciktiginda 1200 tl olan ps4 u 3000 tlye satiyorlar şuan Çokomelli Cumhuriyetnde bide dahadami articak kulak arkamiz kaldı bi orayada el atar...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Develerium (Develerium Askibaski) 11 dk. yeni yorumcu Rammercan
    3 bin liraya ikinci el satılıyordur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 (can güvercin) 39 dk.
    Akp beyaz yaka ve gençlik düsmani. Yaşlilara, yeşil kesime, zenginlere ve kendilerine dokunan her noktada hassaslar. Fakat iş beyaz yakanin yada gençligi etkileyecek bir sey oldu mu tereddutleri yok. Nasilsa oy vermiyorlar dimi?



    Arabaya binmek, oyun oynamak, içmek, sinemaya gitmek, tatil yapmak, alisveris yapmak. Bu kadar basit yaşam ogelerini yasaklarcasina zorluyorlar.



    suçumuz yaşamak mi?
    Akp beyaz yaka ve gençlik düsmani. Yaşlilara, yeşil kesime, zenginlere ve kendilerine dokunan her noktada hassaslar. Fakat iş beyaz yakanin yada gençligi etkile...
    Devamını Gör
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darknesia (Darknesia ) 2 sn.
    Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, o da verebildiğimiz kadar vergi vermek... Anlayana...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    EddyCue (Eddy Cue) 1 dk.
    80 milyon kacakci olacak bu gidisle. her yurt disina cikan yaninda bir sey ile gelir.

    3 tarafi denizlerle cevrili hapishane cumhuriyeti oldu bu ulke.

    sonraki secimlerde akp yok olacak kesin. ama isin komigi ondan giden oy da mhp'ye gidecek. bi halt yapmadan bedavadan oy.

    ne kadar kalitesiz bir yer burasi ya.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 10 dk.
    Genç olup da bunlara oy veren var mıdır
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Seyrim (Devrim Derin) 11 dk.
    Allah sizi bildiği gibi yapsın..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 11 dk.
    Zenginden al fakire ver işte ne güzel💪
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Frost05 13 dk.
    Ee uçuyor muyuz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    snakefatih (Uncle TREVOR) 22 dk.
    Elinizdeki konsoların pclerin kıymetini bilin işler kötüye gidiyor şayet bu konsollar PC donanımları ileride de bulunabilir hale gelse bile çok pahalı olacaktır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ehmet04 27 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Her yeni vergi geldiğinde bu resim aklıma geliyor
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Schtroumpf Grognon +162 ogulcanbb +120 Bay Robot +114 Mr. Jingles +112 dark dragon +110 islandman +105 Xtrud +103 Jon_Kar +75 monacomen +71 Krone +66
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    187 Kişi Okuyor (54 Üye, 133 Misafir) 98 Masaüstü 89 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1172 kez okundu.
    37 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps4, ps5 ve Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası255,2b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı280b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 40 dk. 5G'li OPPO A92s Tanıtıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Video konsollarına ek vergi geliyor Sonraki Windows 10 yeni sistem geneli arama aracına Mayıs ayında sahip olabilir 2 sa. Microsoft, Dünya'nın sağlığı için 'Gezegensel Bilgisayar' projesini açıkladı 3 sa. Samsung televizyon kutuları kedi evine dönüşüyor 4 sa. Ticwris GTS akıllı saat anlık olarak vücut sıcaklığını ölçüyor 5 sa. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu 14 sa. Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde 15 sa. HP yeni ZBook dizüstü modellerini duyurdu 15 sa. Nvidia DirectX 12 Ultime Developer Preview sürücüsünü geliştiricilere sundu 16 sa. Nvidia, RTX Voice ile görüşmelerinizdeki gürültüyü yapay zekayla engelleyecek 17 sa. Amiral gemisi Meizu 17'nin tanıtım tarihi belli oldu 17 sa. AMD 15 milyon dolar değerindeki EPYC-Radeon Instinct bağışıyla COVID-19 araştırmasını 2 kat hızlandıracak 18 sa. MEB uzaktan kontrollü ventilatör cihazı üretti 18 sa. Seagate disklerini SMR ile ürettiğini gizleme çabasında mı? 19 sa. Braun BT5240 saç ve sakal şekillendirici inceleme 19 sa. Intel’in entegre Xe GPU’su AMD’nin iGPU’sunu yakalayabilir 20 sa. Ön siparişe açılan Huawei MatePad 10.4'ün tüm detayları belli oldu 20 sa. Türkiye'de bugünkü vaka sayısı: 4353 (17 Nisan) 20 sa. Koronavirüse karşı Remdesivir etkisi Gilead hisselerini fırlattı 21 sa. Netflix’in piyasa değeri 196 milyar dolara ulaştı 21 sa. Koronavirüs komplo teorilerinin hedefinde bu kez Bill Gates var Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu
    DonanımHaber
    iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sun...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ev ve İş Yerleri için Fark Yaratan KEENETIC Modem / Routerlar,...
    DH Forum
    İlk arabam 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim