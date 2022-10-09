Steam Deck Docking Station sonunda satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Yılın başlarında satışa çıkan ve RDNA2 mimarili grafik birimi ile yeni nesile yakın oyun deneyimi sunan Steam Deck, popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Linux tabanlı SteamOS işletim sistemi ile çalışan Deck, hem bir bilgisayar hem de bir konsol olarak uygun fiyata 2’si 1 arada deneyimi sunuyor. Konsol, USB-C desteği ile birçok bağlantı desteklese de Steam’in orijinal Dock ürünü bir hayli gecikmişti. Valve, aylar sonra sonunda Steam Deck için hazırladığı Dock istasyonunu ön siparişe açtı.

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Gigabit Ethernet ve DisplayPort 1.4 bağlantıları ile geliyor

Steam Deck’in USB-C bağlantısı ile çalışan ve cihaza birçok ek bağlantı seçeneği sunan Dock; 90 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Steam Deck Dock İstasyonu; DisplayPprt 1.4, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet ve 3 adet USB-A 3.1 Gen1 portlarını barındırıyor. Ayrıca istasyon, güç akışı destekleyen USB-C bağlantısı ile cihazın aynı anda şarj olmasına izin veriyor. Son teknoloji bağlantı seçenekleri ile Steam Deck’i adeta bir masaüstü bilgisayara çevirecek olan ürün, önümüzdeki haftalarda müşterilere yollanmaya başlayacak.

Steam Deck artık rezervasyonsuz sipariş edilebiliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ön siparişe açılan Steam Deck; yüksek talep ve küresel anlamdaki tedarik zinciri problemleri nedeniyle oldukça sınırlı sayılarda satışa çıkmıştı. Rezervasyon ile satın alınabilen ürün, rezervasyon yapanlara aylar sonra anca ulaşıyordu. Valve, sonunda tedarik zincirindeki problemlerin büyük ölçüde bittiğini ve artık Steam Deck’in rezervasyon olmadan satılacağını belirtti. Konsolu sipariş edenler, 1-2 hafta içerisinde ürünlerine ulaşabilecek. Umarız tedarik zincirindeki problemlerin çözülmesi, Steam Deck’in ülkemizde de satışa sunulmasını sağlar.

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