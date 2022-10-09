Steam Deck Docking Station sonunda satışa çıktı

Gigabit Ethernet ve DisplayPort 1.4 bağlantıları ile geliyor
Steam Deck’in USB-C bağlantısı ile çalışan ve cihaza birçok ek bağlantı seçeneği sunan Dock; 90 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Steam Deck Dock İstasyonu; DisplayPprt 1.4, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet ve 3 adet USB-A 3.1 Gen1 portlarını barındırıyor. Ayrıca istasyon, güç akışı destekleyen USB-C bağlantısı ile cihazın aynı anda şarj olmasına izin veriyor. Son teknoloji bağlantı seçenekleri ile Steam Deck’i adeta bir masaüstü bilgisayara çevirecek olan ürün, önümüzdeki haftalarda müşterilere yollanmaya başlayacak.
Steam Deck artık rezervasyonsuz sipariş edilebiliyor
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.