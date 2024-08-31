Valve'ın davetiye ile oynanabilen oyunu "Deadlock" yükselişini sürdürüyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Valve’ın yeni kahraman nişancı oyunu Deadlock, Steam'de ses getiriyor. Kahraman nişancı oyunu, yalnızca davetiye ile oynanabilmesine rağmen Steam’de en çok oynanan oyunlar arasına girmeyi başardı. SteamDB'ye göre Deadlock, 31 Ağustos tarihi itibarıyla 70.000’e yakın oyuncu sayısı, 120.000’i geçen eş zamanlı oyuncu sayısıyla Steam’de en çok oynanan 12. oyun.

Steam eş zamanlı oyuncu sayısında bir kez daha rekor kırdı 5 gün önce eklendi

Deadlock, Steam'de 120.000 eş zamanlı oyuncuyu geçti

Deadlock, şu anda Warframe, Team Fortress gibi oynaması ücretsiz diğer oyunların önünde. Valve, oyunu hâlâ tüm oyunculara açmış değil. Hali hazırda oynayan birini bulup davetiye istemeniz gerekiyor.

Valve, Steam sayfası yayına girene kadar Deadlock'un varlığını kabul etmedi. Daha ilginci, Steam sayfası açık ancak oyun hakkında hiçbir bilgi yok. Yalnızca 6’ya 6 maçların yapıldığı online TPS oyunu olduğunu biliyoruz.

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Valve'ın gizemli oyunu "Deadlock" yükselişini sürdürüyor