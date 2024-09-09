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    Valve’in yeni oyunu Deadlock'u henüz çıkmadan hilecilerle boğuşuyor

    Valve'ın yakında çıkacak olan ve bir süredir kapalı betada olan çok oyunculu oyunu Deadlock, henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen şimdiden hilecilerle boğuşuyor.
    Valve’in yeni Deadlock'u henüz çıkmadan hilecilerle boğuşuyor Tam Boyutta Gör
    Valve’in henüz resmi olarak çıkış yapmamış çok oyunculu oyunu Deadlock, daha piyasaya sürülmeden hilecilerin hedefi haline geldi. Oyun, uzun süredir “arkadaşlar ve aile” kapalı betasında oynanıyor ve geçtiğimiz ay Valve tarafından resmen duyurulmadan önce oyun dünyasında büyük bir gizem konusu olarak görülüyordu. Oyun kapalı beta sürecinde ise ciddi bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmaya devam ediyor. Bu içeriğin yazıldığı sırada oyunu anlık 46 bin kişi oynuyor.

    Deadlock şimdiden hilecilerle gündemde

    Valve’in yeni Deadlock'u henüz çıkmadan hilecilerle boğuşuyor Tam Boyutta Gör
    Ancak, henüz resmi çıkış tarihi bile duyurulmamış olmasına rağmen, oyunun kapalı betasında bazı oyuncuların hile yazılımlarını kullandığına dair videolar ortaya çıktı. Paylaşılan videoda oyuncuların hızlı ve doğru nişan almayı sağlayan bir aimbot kullandığı, bir oyuncunun duvarın içinden ateş ettiği ve bir diğerinin ise Wanted filmi tarzında mermileri duvarın etrafında bükerek ateş ettiği görülüyor. Bunlar dışında birçok hilenin olduğu bildiriliyor. Valve’in bu hilecilere nasıl bir önlem alacağı şimdilik belli değil. Counter-Strike 2’de de hileciler bulunuyor. Görünüşe göre Deadlock da hile konusunda tat kaçıracak.

    Valve'ın Deadlock konusundaki gizliliğine rağmen, resmi duyurudan önceki haftalarda sosyal medyada oyunla ilgili tartışmalar artmış, oyunun kapalı testinden saatler süren videolar sosyal medyada yer almıştı. Deadlock için şu anda bir çıkış tarihi bulunmadığı gibi Valve, Steam sayfasında oyun için minimum veya önerilen sistem gereksinimlerini açıklamamış durumda.

    Valve’in kurucu ortağı ve CEO’su Gabe Newell, 2021 yılında yaptığı açıklamada şirketin birden fazla oyun üzerinde çalıştığını ve Half-Life Alyx’in 2020’deki çıkışının ardından daha fazla tek oyunculu deneyim sunmak istediklerini belirtmişti. Şirketin en son piyasaya sürdüğü oyun ise geçen yılki Counter-Strike 2'ydi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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