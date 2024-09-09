Valve’in yeni oyunu Deadlock'u henüz çıkmadan hilecilerle boğuşuyor

Valve'ın Deadlock konusundaki gizliliğine rağmen, resmi duyurudan önceki haftalarda sosyal medyada oyunla ilgili tartışmalar artmış, oyunun kapalı testinden saatler süren videolar sosyal medyada yer almıştı. Deadlock için şu anda bir çıkış tarihi bulunmadığı gibi Valve, Steam sayfasında oyun için minimum veya önerilen sistem gereksinimlerini açıklamamış durumda.
Valve’in kurucu ortağı ve CEO’su Gabe Newell, 2021 yılında yaptığı açıklamada şirketin birden fazla oyun üzerinde çalıştığını ve Half-Life Alyx’in 2020’deki çıkışının ardından daha fazla tek oyunculu deneyim sunmak istediklerini belirtmişti. Şirketin en son piyasaya sürdüğü oyun ise geçen yılki Counter-Strike 2'ydi.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.