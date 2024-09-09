Valve’in yeni oyunu Deadlock'u henüz çıkmadan hilecilerle boğuşuyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Valve’in henüz resmi olarak çıkış yapmamış çok oyunculu oyunu Deadlock, daha piyasaya sürülmeden hilecilerin hedefi haline geldi. Oyun, uzun süredir “arkadaşlar ve aile” kapalı betasında oynanıyor ve geçtiğimiz ay Valve tarafından resmen duyurulmadan önce oyun dünyasında büyük bir gizem konusu olarak görülüyordu. Oyun kapalı beta sürecinde ise ciddi bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmaya devam ediyor. Bu içeriğin yazıldığı sırada oyunu anlık 46 bin kişi oynuyor.

Deadlock şimdiden hilecilerle gündemde

Tam Boyutta Gör Ancak, henüz resmi çıkış tarihi bile duyurulmamış olmasına rağmen, oyunun kapalı betasında bazı oyuncuların hile yazılımlarını kullandığına dair videolar ortaya çıktı. Paylaşılan videoda oyuncuların hızlı ve doğru nişan almayı sağlayan bir aimbot kullandığı, bir oyuncunun duvarın içinden ateş ettiği ve bir diğerinin ise Wanted filmi tarzında mermileri duvarın etrafında bükerek ateş ettiği görülüyor. Bunlar dışında birçok hilenin olduğu bildiriliyor. Valve’in bu hilecilere nasıl bir önlem alacağı şimdilik belli değil. Counter-Strike 2’de de hileciler bulunuyor. Görünüşe göre Deadlock da hile konusunda tat kaçıracak.

Astro Bot - inceleme 7 sa. önce eklendi

Valve'ın Deadlock konusundaki gizliliğine rağmen, resmi duyurudan önceki haftalarda sosyal medyada oyunla ilgili tartışmalar artmış, oyunun kapalı testinden saatler süren videolar sosyal medyada yer almıştı. Deadlock için şu anda bir çıkış tarihi bulunmadığı gibi Valve, Steam sayfasında oyun için minimum veya önerilen sistem gereksinimlerini açıklamamış durumda.

Valve’in kurucu ortağı ve CEO’su Gabe Newell, 2021 yılında yaptığı açıklamada şirketin birden fazla oyun üzerinde çalıştığını ve Half-Life Alyx’in 2020’deki çıkışının ardından daha fazla tek oyunculu deneyim sunmak istediklerini belirtmişti. Şirketin en son piyasaya sürdüğü oyun ise geçen yılki Counter-Strike 2'ydi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Valve’in yeni Deadlock'u henüz çıkmadan hilecilerle boğuşuyor