Valve, yeni oyunu Deadlock'u geliştirirken ChatGPT’yi kullanıyor

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının dev isimlerinden biri olan Valve, yeni çok oyunculu nişancı oyunu Deadlock'un geliştirilme sürecinde yapay zekadan faydalanıyor. Valve mühendislerinden Fletcher Dunn, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Deadlock'un eşleştirme sistemini optimize etmek için ChatGPT’den yararlandıklarını açıkladı.

Deadlock'a ChatGPT dokunuşu

Valve'in Deadlock oyunu şu anda 'erken geliştirme' aşamasında olarak listeleniyor; ancak Steam'deki en popüler oyunlardan biri konumunda. Bilmeyenler için Deadlock, Team Fortress 2 ve Overwatch gibi oyunlardaki kahraman nişancı unsurlarını DOTA 2 gibi bir MOBA’nın koridor tabanlı savaş mekaniklerini harmanlıyor.

Valve, çok oyunculu oyunlar ve eşleştirme sistemlerinde geniş bir deneyime sahip olmasına rağmen, Deadlock'un eşleştirme algoritmasını geliştirme konusunda dışarıdan bir yardım almayı ihmal etmedi. Dunn, kendisinin ve ekibin aradığı çözümü sunacak varsayımsal bir eşleştirme algoritması tanımladı. ChatGPT sadece varsayımsal senaryoyu anlamakla kalmadı, aynı zamanda spesifik bir çözüm de sundu. Dunn'ın belirttiğine göre, ChatGPT'nin önerdiği algoritma, oyunun eşleştirme ve kahraman seçimi sistemine entegre edilmiş durumda. Söz konusu algoritma, matematik dünyasında oldukça bilinen "Macar algoritması" olarak adlandırılan bir yöntem.

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Ayrıca, bu algoritmayı doğru Google arama terimlerini kullanarak bulabileceğini kabul eden Dunn, ChatGPT'nin bu süreci çok daha hızlı ve kolay bir hale getirdiğini söylüyor.

Bu örnek, oyun geliştiricilerinin yapay zeka teknolojilerini sadece sanatsal veya seslendirme gibi gözle görülür alanlarda değil, arka planda işleyen sistemlerde de yoğun bir şekilde kullanmaya başladığını gösteriyor. Özellikle ChatGPT gibi dil modelleri, oyun geliştiricilerinin kod yazma, yönetimsel görevler veya oyun konseptlerini şekillendirme gibi süreçlerde büyük bir yardımcı haline gelmiş durumda. Aktarılanlara göre her üç oyun geliştiricisi, programcısı ve mühendisinden birinin üretken yapay zeka kullandığı tahmin ediliyor.

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Valve, yeni oyunu Deadlock'u geliştirirken ChatGPT’yi kullanıyor