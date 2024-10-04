Valve, yeni oyunu Deadlock'u geliştirirken ChatGPT’yi kullanıyor

Deadlock'a ChatGPT dokunuşu
Valve'in Deadlock oyunu şu anda 'erken geliştirme' aşamasında olarak listeleniyor; ancak Steam'deki en popüler oyunlardan biri konumunda. Bilmeyenler için Deadlock, Team Fortress 2 ve Overwatch gibi oyunlardaki kahraman nişancı unsurlarını DOTA 2 gibi bir MOBA’nın koridor tabanlı savaş mekaniklerini harmanlıyor.
Valve, çok oyunculu oyunlar ve eşleştirme sistemlerinde geniş bir deneyime sahip olmasına rağmen, Deadlock'un eşleştirme algoritmasını geliştirme konusunda dışarıdan bir yardım almayı ihmal etmedi. Dunn, kendisinin ve ekibin aradığı çözümü sunacak varsayımsal bir eşleştirme algoritması tanımladı. ChatGPT sadece varsayımsal senaryoyu anlamakla kalmadı, aynı zamanda spesifik bir çözüm de sundu. Dunn'ın belirttiğine göre, ChatGPT'nin önerdiği algoritma, oyunun eşleştirme ve kahraman seçimi sistemine entegre edilmiş durumda. Söz konusu algoritma, matematik dünyasında oldukça bilinen "Macar algoritması" olarak adlandırılan bir yöntem.
Ayrıca, bu algoritmayı doğru Google arama terimlerini kullanarak bulabileceğini kabul eden Dunn, ChatGPT'nin bu süreci çok daha hızlı ve kolay bir hale getirdiğini söylüyor.
Bu örnek, oyun geliştiricilerinin yapay zeka teknolojilerini sadece sanatsal veya seslendirme gibi gözle görülür alanlarda değil, arka planda işleyen sistemlerde de yoğun bir şekilde kullanmaya başladığını gösteriyor. Özellikle ChatGPT gibi dil modelleri, oyun geliştiricilerinin kod yazma, yönetimsel görevler veya oyun konseptlerini şekillendirme gibi süreçlerde büyük bir yardımcı haline gelmiş durumda. Aktarılanlara göre her üç oyun geliştiricisi, programcısı ve mühendisinden birinin üretken yapay zeka kullandığı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.