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    Valve, yeni oyunu Deadlock'u geliştirirken ChatGPT’yi kullanıyor

    Valve’in yeni oyunu Deadlock’ta bir yapay zeka dokunuşu var. Valve mühendisi, Deadlock'un eşleştirme sistemini geliştirmek ve en uygun çözümü bulmak için ChatGPT'yi kullandıklarını açıkladı.
    Valve, yeni oyunu Deadlock'u geliştirirken ChatGPT’yi kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının dev isimlerinden biri olan Valve, yeni çok oyunculu nişancı oyunu Deadlock'un geliştirilme sürecinde yapay zekadan faydalanıyor. Valve mühendislerinden Fletcher Dunn, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Deadlock'un eşleştirme sistemini optimize etmek için ChatGPT’den yararlandıklarını açıkladı.

    Deadlock'a ChatGPT dokunuşu

    Valve'in Deadlock oyunu şu anda 'erken geliştirme' aşamasında olarak listeleniyor; ancak Steam'deki en popüler oyunlardan biri konumunda. Bilmeyenler için Deadlock, Team Fortress 2 ve Overwatch gibi oyunlardaki kahraman nişancı unsurlarını DOTA 2 gibi bir MOBA’nın koridor tabanlı savaş mekaniklerini harmanlıyor.

    Valve, çok oyunculu oyunlar ve eşleştirme sistemlerinde geniş bir deneyime sahip olmasına rağmen, Deadlock'un eşleştirme algoritmasını geliştirme konusunda dışarıdan bir yardım almayı ihmal etmedi. Dunn, kendisinin ve ekibin aradığı çözümü sunacak varsayımsal bir eşleştirme algoritması tanımladı. ChatGPT sadece varsayımsal senaryoyu anlamakla kalmadı, aynı zamanda spesifik bir çözüm de sundu. Dunn'ın belirttiğine göre, ChatGPT'nin önerdiği algoritma, oyunun eşleştirme ve kahraman seçimi sistemine entegre edilmiş durumda. Söz konusu algoritma, matematik dünyasında oldukça bilinen "Macar algoritması" olarak adlandırılan bir yöntem.

    Ayrıca, bu algoritmayı doğru Google arama terimlerini kullanarak bulabileceğini kabul eden Dunn, ChatGPT'nin bu süreci çok daha hızlı ve kolay bir hale getirdiğini söylüyor.

    Bu örnek, oyun geliştiricilerinin yapay zeka teknolojilerini sadece sanatsal veya seslendirme gibi gözle görülür alanlarda değil, arka planda işleyen sistemlerde de yoğun bir şekilde kullanmaya başladığını gösteriyor. Özellikle ChatGPT gibi dil modelleri, oyun geliştiricilerinin kod yazma, yönetimsel görevler veya oyun konseptlerini şekillendirme gibi süreçlerde büyük bir yardımcı haline gelmiş durumda. Aktarılanlara göre her üç oyun geliştiricisi, programcısı ve mühendisinden birinin üretken yapay zeka kullandığı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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