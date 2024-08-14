Valve’in henüz duyurulmayan oyunu Deadlock’u anlık 23 bin kişi oynuyor

Tam Boyutta Gör Overwatch gibi, kahramanlardan oluşan takımınızın rakip takımı yavaşça geri iterek bir haritaya hakim olmaya çalıştığı 6'ya 6 bir nişancı oyunu olan Deadlock, bir süredir Valve tarafından geliştiriliyor. Neredeyse beş yıldır yeni bir oyun duyurmayan Valve, Overwatch, Dota 2, Team Fortress 2 ve benzerlerinden esintiler taşıyan Deadlock adlı oyununu sınırlı bir topluluk tarafından test ediyor. Ancak Valve halen resmi olarak Deadlock’u duyurmuş değil.

Deadlock'u binlerce kişi oynuyor

Henüz resmi olarak duyurulmayan ve onaylanmayan Deadlock esasında çok da gizli bir şekilde test edilmiyor. Zira SteamDB verilerine göre oyun, anlık olarak 23 binden fazla oyuncuya erişmiş durumda. Deadlock oldukça ilginç bir oyun gibi görünüyor, aslında bir oyun gibi de değil; daha çok birden fazla oyunun bir araya getirilmesi gibi. Zira dediğimiz gibi kahraman odaklı nişancı oyunları ve diğer MOBA oyunlarından esintiler taşıyor.

Tam Boyutta Gör Oyunda 6'ya 6 olacak şekilde dört koridordan ilerleyerek rakip takımın sabit savunmaları yok etmeye ve diğer NPC karakterlere liderlik etmeye çalışıyoruz. NPC’ler veya daha doğrusu Trooper'lar esasında Dota veya LoL’deki minyonlar gibi; sürekli bir savaş halindeler ve otomatik olarak dalgalar halinde doğup ilerliyorlar. Trooper'lar sabit ve yürüyen savunmaları yok etmek için gerekli.

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2018’den bu yana geliştirilen ve bazıları tarafından “yeni Dota” olarak lanse edilen Deadlock’ta şu anda 20 kahraman bulunuyor. Her bir kahramanın yetenekleri doğal olarak farklı, bu da oyun tarzında sürekli bir değişim gerektiriyor. Bu test sürümü için sunucuların her gün 12 saat açık olduğu belirtiliyor. Aşağıdaki videodan oyuna dair daha fazlasını görebilirsiniz.

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Valve’in henüz duyurulmayan oyununu anlık 23 bin kişi oynuyor