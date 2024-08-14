Valve’in henüz duyurulmayan oyunu Deadlock’u anlık 23 bin kişi oynuyor

Henüz resmi olarak duyurulmayan ve onaylanmayan Deadlock esasında çok da gizli bir şekilde test edilmiyor. Zira SteamDB verilerine göre oyun, anlık olarak 23 binden fazla oyuncuya erişmiş durumda. Deadlock oldukça ilginç bir oyun gibi görünüyor, aslında bir oyun gibi de değil; daha çok birden fazla oyunun bir araya getirilmesi gibi. Zira dediğimiz gibi kahraman odaklı nişancı oyunları ve diğer MOBA oyunlarından esintiler taşıyor.
2018’den bu yana geliştirilen ve bazıları tarafından “yeni Dota” olarak lanse edilen Deadlock’ta şu anda 20 kahraman bulunuyor. Her bir kahramanın yetenekleri doğal olarak farklı, bu da oyun tarzında sürekli bir değişim gerektiriyor. Bu test sürümü için sunucuların her gün 12 saat açık olduğu belirtiliyor. Aşağıdaki videodan oyuna dair daha fazlasını görebilirsiniz.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.