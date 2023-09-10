Valve'ın yeni VR başlığı ortaya çıktı: Valve Index 2 olabilir

Valve Index 2 için yeşil ışık
Bugün VR alanında uzman isimlerden Brad Lynch, Valve'ın yeni bir donanım için Güney Kore'den RRA (Radio Research Agency) sertifikası aldığını duyurdu. Öyle ki bu sızıntıda, Valve imzalı yeni donanımın ''1030'' kod numarasına sahip olduğu beliritliyor. Bu noktada Steam Deck'in ''1010'', Valve Index'in ise ''1007'' kod numaraları ile eşleştirildiğini hatırlatalım.
Valve Index 2 hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Öte yandan mevcut söylentiler, cihazın "Valve Deckard" olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Ayrıca selefine kıyasla bağımsız ve kablosuz olarak çalışabilme yeteneğine sahip olacak ve ek bir donanıma ihtiyaç duymayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.