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    Anlık Bildirim

    Valve'ın yeni VR başlığı ortaya çıktı: Valve Index 2 olabilir

    Valve VR rekabetine tekrar dahil olabilir. Valve Index 2'nin yolda olduğunu gösteren yeni bilgiler sızdırıldı. Sanal gerçeklik başlığı Güney Kore'de doğrulanmış olabilir. 
    Valve'ın yeni VR başlığı ortaya çıktı: Valve Index 2 olabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 2019 yılında Valve tarafından tanıtılan Valve Index, özellikle Half-Life: Alyx ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Ancak Steam Deck'in çıkışından bu yana şirketn VR yatırımlarını yavaşlamış durumda. Son raporlar ise, Valve'ın yeni bir VR donanımı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Valve Index 2 bekleneden yakın olabilir. 

    Valve Index 2 için yeşil ışık

    Bugün VR alanında uzman isimlerden Brad Lynch, Valve'ın yeni bir donanım için Güney Kore'den RRA (Radio Research Agency) sertifikası aldığını duyurdu. Öyle ki bu sızıntıda, Valve imzalı yeni donanımın ''1030'' kod numarasına sahip olduğu beliritliyor. Bu noktada Steam Deck'in ''1010'', Valve Index'in ise ''1007'' kod numaraları ile eşleştirildiğini hatırlatalım.

    Valve'ın yeni VR başlığı ortaya çıktı: Valve Index 2 olabilir Tam Boyutta Gör
    Sertifikasyon belgelerinde bu cihazın Valve Index 2 olup olmadığını resmi olarak yer almıyor. Ancak Valve, Steam Deck 2'nin yakın zamanda duyurulmayacağını doğrulandı. Dolayısıyla yeni sızıntı, kuvvetle muhtemel Valve Index 2'ye işaret ediyor diyebiliriz.

    Valve Index 2 hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Öte yandan mevcut söylentiler,  cihazın "Valve Deckard" olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Ayrıca selefine kıyasla bağımsız ve kablosuz olarak çalışabilme yeteneğine sahip olacak ve ek bir donanıma ihtiyaç duymayacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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