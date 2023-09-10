Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi 2019 yılında Valve tarafından tanıtılan Valve Index, özellikle Half-Life: Alyx ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Ancak Steam Deck'in çıkışından bu yana şirketn VR yatırımlarını yavaşlamış durumda. Son raporlar ise, Valve'ın yeni bir VR donanımı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Valve Index 2 bekleneden yakın olabilir.

Valve Index 2 için yeşil ışık

Bugün VR alanında uzman isimlerden Brad Lynch, Valve'ın yeni bir donanım için Güney Kore'den RRA (Radio Research Agency) sertifikası aldığını duyurdu. Öyle ki bu sızıntıda, Valve imzalı yeni donanımın ''1030'' kod numarasına sahip olduğu beliritliyor. Bu noktada Steam Deck'in ''1010'', Valve Index'in ise ''1007'' kod numaraları ile eşleştirildiğini hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Sertifikasyon belgelerinde bu cihazın Valve Index 2 olup olmadığını resmi olarak yer almıyor. Ancak Valve, Steam Deck 2'nin yakın zamanda duyurulmayacağını doğrulandı. Dolayısıyla yeni sızıntı, kuvvetle muhtemel Valve Index 2'ye işaret ediyor diyebiliriz.

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Valve Index 2 hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Öte yandan mevcut söylentiler, cihazın "Valve Deckard" olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Ayrıca selefine kıyasla bağımsız ve kablosuz olarak çalışabilme yeteneğine sahip olacak ve ek bir donanıma ihtiyaç duymayacak.

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Valve'ın yeni VR başlığı ortaya çıktı: Valve Index 2 olabilir