Vatikan aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurdu

Vatikan, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle, Ocak ayının 2.yarısında aşılama çalışmalarına başlayacağını duyurdu.İlginizi Çekebilir Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi
Yapılan açıklamalarda birkaç gün içerisinde çalışmaların başlayacağını belirtilirken sağlık çalışanlarının ve yaşlı bireylerin Ocak ayının 2. yarısında aşılanacağı açıklandı.
Papa
Yapılan basın açıklamasında 84 yaşındaki Papa Francis’in ne zaman aşılanacağına değinilmezken Vatikan’ın aşıları saklamak için düşük sıcaklık düzeyine sahip buzdolabı satın aldığı belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı"
Aşılama önceliğinin sağlık çalışanlarına ve kamu güvenliğini sağlayan personellere, yaşlı insanlara ve toplumla temas halinde bulunan kişilere verileceği belirtiliyor.
https://medicalxpress.com/news/2021-01-vatican-vaccinations-january.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
halbuki daha etkin bir faaliyet yürüterek, kanada gibi nüfusunun neredeyse on katına yetecek kadar aşı anlaşması yapan ülkelere vaaz verip, aşıların dünya genelinde eşit olmayan şekilde dağıtılmasından kaynaklanacak ölümlerin önüne geçebilmek için öncelikli bir faaliyete girişmesi gerekmez miydi?
vatikan kimin umurunda diyenlere gel de hak verme şimdi. pabuç pahalı olunca..