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The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu

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Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı

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Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi

5 gün

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı

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WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı

5 gün

Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor

6 gün

Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması: "Biz değil, onlar kaybeder"

6 gün

Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak

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Ethereum 1000 doları geçti

6 gün

Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak

6 gün

Kronik ağrı tedavisinde sanal gerçeklik kullanılabilir

6 gün

Steam, Yılın Oyunu'nu açıkladı: İşte 2020'nin kazananları

6 gün

James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor

6 gün

Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor vaka sayısına ulaşıldı

6 gün

Los Angeles'taki gizemli 'Jetpack-Adam' gökyüzünde uçarken görüntülendi

6 gün

Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi

6 gün

AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı

6 gün

Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı

6 gün

Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde

6 gün

MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı

6 gün

GÖRÜNTÜLENEN Vatikan aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurdu

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Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor

6 gün

Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti

6 gün

Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind

6 gün

Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu

6 gün

İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti

6 gün

Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu

6 gün

Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi

6 gün

Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı

6 gün

LG, CES 2021'de "bükülebilir" OLED oyun monitörünü tanıtacak

6 gün

ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak

6 gün

Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi

6 gün

Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor

6 gün

Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada

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SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor

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Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu

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The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı

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Huawei yasağı devam ederse Ericsson İsveç’ten çıkacak

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Susuzluğa karşı verilen mücadelede, yeraltı barajları önemli avantajlar sağlayabilir

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Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak

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Game of Thrones bitince HBO'nun seyirci sayısı fena düştü

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