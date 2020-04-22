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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Venom 2 filminin ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı

    Yeni Venom filminin resmi ismi "Venom: Let There Be Carnage" oldu. Filmin vizyon tarihinin ise 25 Haziran 2021'e ertelendiği açıklandı.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Venom 2 filminin ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı
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    Sony Pictures, merakla beklenen yeni Venom filminin resmi ismini nihayet açıkladı. Bugün yapılan duyuruya göre film, Venom: Let There Be Carnage başlığıyla vizyona girecek. Andy Serkis tarafından yönetilen filmin başrolünde yine ünlü oyuncu Tom Hardy yer alıyor.

    Vizyon tarihi sekiz ay ertelendi

    Venom: Let There Be Carnage filminin aslında bu yıl vizyona girmesi bekleniyordu ancak virüs salgını nedeniyle gösterim tarihi ertelendiği açıklandı. Sony, filmin yayın tarihinin 2 Ekim 2020'den 25 Haziran 2021'e ertelendiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle filmin çekimleri yarıda kesilmişti, dolayısıyla erteleme kararı zaten bekleniyordu.

    Venom 2 filminin ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı
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    "Let There Be Carnage" isminden de anlaşıldığı gibi Venom 2 filminde, Marvel çizgi romanlarının popüler kötü adamlarından olan Carnage karakterini izleyeceğiz. Beyaz perdedeki ilk gösterisine hazırlanan Carnage, filmde ünlü oyuncu Woody Harrelson tarafından canlandırılıyor. Bakalım Venom ve Carnage'ın karşılaşması beyaz perdede seyircileri tatmin edebilecek mi.

    2018 yılında vizyona giren ilk Venom filmi gişede beklenmedik bir başarıya imza atmış ve dünya genelinde tam 855 milyon dolarlık toplam hasılata ulaşmayı başarmıştı. İlk filmin yakaladığı bu müthiş başarıdan epey memnun kalan Sony, hemen ikinci film üzerinde de çalışmalara başladı. Venom 2, Örümcek-Adam'sız Venom evrenini genişletecek Carnage ve daha fazlasını beyaz perdeye getirecek.



    https://www.comingsoon.net/movies/news/1132173-sonys-venom-2-title-reveal-release-date Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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