Venom 2 filminin ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı

Sony Pictures, merakla beklenen yeni Venom filminin resmi ismini nihayet açıkladı. Bugün yapılan duyuruya göre film, Venom: Let There Be Carnage başlığıyla vizyona girecek. Andy Serkis tarafından yönetilen filmin başrolünde yine ünlü oyuncu Tom Hardy yer alıyor.

Vizyon tarihi sekiz ay ertelendi

Venom: Let There Be Carnage filminin aslında bu yıl vizyona girmesi bekleniyordu ancak virüs salgını nedeniyle gösterim tarihi ertelendiği açıklandı. Sony, filmin yayın tarihinin 2 Ekim 2020'den 25 Haziran 2021'e ertelendiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle filmin çekimleri yarıda kesilmişti, dolayısıyla erteleme kararı zaten bekleniyordu.

"Let There Be Carnage" isminden de anlaşıldığı gibi Venom 2 filminde, Marvel çizgi romanlarının popüler kötü adamlarından olan Carnage karakterini izleyeceğiz. Beyaz perdedeki ilk gösterisine hazırlanan Carnage, filmde ünlü oyuncu Woody Harrelson tarafından canlandırılıyor. Bakalım Venom ve Carnage'ın karşılaşması beyaz perdede seyircileri tatmin edebilecek mi.

2018 yılında vizyona giren ilk Venom filmi gişede beklenmedik bir başarıya imza atmış ve dünya genelinde tam 855 milyon dolarlık toplam hasılata ulaşmayı başarmıştı. İlk filmin yakaladığı bu müthiş başarıdan epey memnun kalan Sony, hemen ikinci film üzerinde de çalışmalara başladı. Venom 2, Örümcek-Adam'sız Venom evrenini genişletecek Carnage ve daha fazlasını beyaz perdeye getirecek.

