Vertu'nun ilk akıllı telefonu Constellation Quest Londra'da düzenlenen partide tanıtıldı

(Partiden bir fotoğraf - Seal ve Kevin Spacey)

Dünyanın önde gelen lüks cep telefonu üreticilerinden Vertu, Constellation serisinin yeni üyesi Quest'i, Londra'daki Lancaster House'da düzenlediği partide Kevin Spacey, Holly Valance, Nick Candy, Ben Fogle, Brigitte Nielsen, Paloma Faith, David Gandy, Serena Rees, Phillip Treacy, Tom Parker Bowles, Ben Eliott, Tamara Beckwith, James Caan, Olivia Inge gibi isimlerin huzurunda tanıttı.

Vertu'nun ilk akıllı telefonu olarak lanse edilen Quest'in QWERTY klavye ile önemli verilerin saklanması, korunması için kullanıma sunulan vertu.me servisi desteği dışındaki detayları henüz bilinmiyor. Aynı şekilde fiyat hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak her zaman olduğu gibi yeni Vertu'nun cüzdanlarda açık oluşturacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=300572