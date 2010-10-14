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Vertu'nun ilk akıllı telefonu Constellation Quest Londra'da düzenlenen partide tanıtıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Vertu'nun ilk akıllı telefonu Constellation Quest Londra'da düzenlenen partide tanıtıldı
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(Partiden bir fotoğraf - Seal ve Kevin Spacey)

Dünyanın önde gelen lüks cep telefonu üreticilerinden Vertu, Constellation serisinin yeni üyesi Quest'i, Londra'daki Lancaster House'da düzenlediği partide Kevin Spacey, Holly Valance, Nick Candy, Ben Fogle, Brigitte Nielsen, Paloma Faith, David Gandy, Serena Rees, Phillip Treacy, Tom Parker Bowles, Ben Eliott, Tamara Beckwith, James Caan, Olivia Inge gibi isimlerin huzurunda tanıttı.

Vertu'nun ilk akıllı telefonu olarak lanse edilen Quest'in QWERTY klavye ile önemli verilerin saklanması, korunması için kullanıma sunulan vertu.me servisi desteği dışındaki detayları henüz bilinmiyor. Aynı şekilde fiyat hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak her zaman olduğu gibi yeni Vertu'nun cüzdanlarda açık oluşturacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Vertu'nun ilk akıllı telefonu Constellation Quest Londra'da düzenlenen partide tanıtıldı
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Vertu'nun ilk akıllı telefonu Constellation Quest Londra'da düzenlenen partide tanıtıldı
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Vertu'nun ilk akıllı telefonu Constellation Quest Londra'da düzenlenen partide tanıtıldı
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Vertu'nun ilk akıllı telefonu Constellation Quest Londra'da düzenlenen partide tanıtıldı
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http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=300572 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
vertu nun kendi sitesinden bakarsanız ayrıntıları görebilirsiniz dış dizaynı seramik ve deriden oluşuyor bence harika bi telefon tabiki fiyatı uçuk olacak çünkü vertu bu iphone veya blackberry e benzemez genelde tarz sahibi insanların seçimidir ve özellik olarak smart phone olması yetmez mi?
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MrFelix 8 yıl
vertu türkiye teknik servis sitesi yayına girdi..
www.vertuturkiye.com ilgilenenler bakabilir inceleyebilir.
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séquestre 9 yıl
Bu telefona anlam veremedim hiçbir zaman kim ne amaçla bu kadar para veriyor bunlara?
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floydrose 9 yıl
Dışı deri kaplama sanırım veya öyle bir madde baya hoş gözüküyor görünen kısımları:D
genelde dış tasarıma bu kadar önem verilen telefonların özellikleri biraz tırt oluyor. Bakalım...
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Batuist 9 yıl
gereksiz ötesi bir yatırım olacağıda kesin..
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TsG 9 yıl
E71'in Vertu versiyonu.
.
Biliyorsunuz, Vertu'nun donanımı Nokia tarafından hazırlanıyor...
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floydrose 9 yıl
Resimlerden telefonu göremiyorum ki
amaç resimleri bir araya getirmek mi ?
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TexasRanger 9 yıl

floydrose

Resimlerden telefonu göremiyorum ki
amaç resimleri bir araya getirmek mi ?

akılları sıra gizem yaratmışlar
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