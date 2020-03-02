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    Vestel fabrikasını LG’ye sattı

    Vestel, maliyet optimizasyonu nedeniyle Polonya'daki fabrikasını LG'ye sattığını duyurdu. LG fabrikayı satın almak için 31,4 milyon doları peşin olarak ödedi.
    2 hf.
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    35
    Televizyonlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vestel fabrikasını LG’ye sattı
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    Vestel, Polonya’daki televizyon montaj fabrikasını LG’ye sattığını duyurdu. Firmadan KAP’a yapılana açıklamada fabrikanın satışı için 31,4 milyon dolara anlaşıldığı açıklandı.

    Vestel, LG’ye sattığı fabrikayı 2016 yılında Compal Electronics Europe şirketinden satın almıştı. Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikada Hisense bünyesindeki Toshiba Visual Solutions Corporation için televizyon montajı gerçekleştiriliyordu. Vestel, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verdiğini belirtti.

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    Vestel’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ’nin (“Vestel Ticaret”) sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.’ya satmıştır.

    Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

    Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

    Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.

    %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya  satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir."



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823196 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vestel-goldstar eski ortak... goldstar 1999da lucky goldstar oldu yani LG.
    Yorumu gör »     firat_kilic
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    sefa1451 (sefa mehmet) 2 hf. en beğenilen
    "maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir."

    Bu çok tanıdık bir cümle.
    Yanıtla +85
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    Batuhangover01 2 hf.
    Sözde Gururla yerli adı altında insanları sömürerek bozuk teknoloji satan bu dandik şirketin daha kötü günler görmesini ümit ediyorum.
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    haQQo (hakkı haQQo) 2 hf.
    Konkordato sinyalleri aldım
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Askaparta 1 hf.
    Yerli ve iyi olmak lazım, yerli olmak yetmiyor, el iyiyse elimiz ona gidiyor.
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    DH Misafiri 2 hf.
    This message send from Vestel V9 zaten dimi :)
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    Carisma70 2 hf.
    Bi dönem yerli malı diye Vestel ürünlerini aldım garanti bitince bozuldular. artık ürün alırken Vestel markasını direk eliyorum, istediği kadar uygun fiyat olsun. Yerli marka için Arçelik/beko daha iyi. Ancak hem buradaki yorumlardan hem önceki bilgilerimden anladığım şu: Vestel yurtdışı satışları daha kaliteli. Hatta İtalyada belki ençok satan markaymış. Yerli malı tercih ederim ama yerli mal yerine konmayı sevmem!
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    Akbaba89 ( ***) 2 hf.
    Toshiba ürünlerinin montajlarını yapıyordu ihraç ediyordu bu fabrikada. Evimde Avrupaya ihraç vestel üretimi Toshiba ürün var, iç tüketime üretilenden daha kaliteli ürün çoğu marka yapıyor bunu arçelik ile dışarı ihraç edilen beko ürünleri gibi. Pazar payı çok küçüldüğü için elden çıkardıklarını düşünüyorum.
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    kazuya58 (sinan polat) 2 hf.
    Vestel burayı 4 yıl önce satın almış, işletmiş, beklentileri karşılamadığı için satmış. Normal bir ticari faaliyet.

    Vestelin sattığı yer devede kulak bile değil. Yerli firmaların batmasını arzulayanlar daha çok beklersiniz.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ben evimin butun esyalarini vestelden aldim 200 tl karsiligundada 7 yil garantisini uzattim cokta memnunuz yerli markalara guvenmeliyiz vestel olsun arcelik olsun hepsi guzl bence beko olsun biraz hep onyargiyla yaklasmamamiz lazim herseye yerli bi markanin yabanci sirketlere satilmasina karsiyim
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    DH Misafiri 2 hf.
    Şu yadsınamaz bir gerçektir ki vestel yüzde yüz yerlidir, ve beyaz eşya piyasası fiyatlarına doğrudan çok büyük bir katkısı vardır ve bu tartışma götürmez bir gerçektir.<br /><br /><br /><br />Vestel olmasa idi diğer markalardan alacağınız her ne olursa olsun beyaz eşya ve, veya elektronik olsun fiyat en az iki misli yüksek olurdu. <br /><br /><br /><br />BUNU UNUTMAMAK GEREKLİ, herkese hayırlı günler dilerim.
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    aminoasit (esrf krgz) 2 hf.
    sirket bugun bilanco acikladi pek batiyior gibi durmuyor. burdaki klavyeciklere bakarak yorum yapmayin.
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    mtanhu (murat ) 2 hf.
    Zorlu, hem üretici hem ticaret adamı. Mali açıdan kar getirmeyen her kuruluş elden çıkartılır. Bu da ticaretin bir doğrusudur.
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    DH Misafiri 2 hf.
    lg life good değilmi kore markası
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    18832 kez okundu.
    25 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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