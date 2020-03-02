Vestel fabrikasını LG’ye sattı

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Vestel, Polonya’daki televizyon montaj fabrikasını LG’ye sattığını duyurdu. Firmadan KAP’a yapılana açıklamada fabrikanın satışı için 31,4 milyon dolara anlaşıldığı açıklandı.

Vestel, LG’ye sattığı fabrikayı 2016 yılında Compal Electronics Europe şirketinden satın almıştı. Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikada Hisense bünyesindeki Toshiba Visual Solutions Corporation için televizyon montajı gerçekleştiriliyordu. Vestel, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verdiğini belirtti.

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Vestel’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ’nin (“Vestel Ticaret”) sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.’ya satmıştır.

Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.

%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823196

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