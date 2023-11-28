Sosyal medyada dikkat çeken yapay zeka, video üretiminde baş döndürüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Stable Diffusion'ın arkasındaki yapay zeka girişimi Stability AI’ın video üretimi gerçekleştiren yapay zekası Stable Video Diffusion’ı size aktarmıştık. Şimdi ise yapay zeka araştırma şirketi Runway’in yeni Motion Brush özelliğine bir bakış atıyoruz. Son derece basit bir şekilde çalışan Motion Brush aracı, sabit bir görselden kısa ancak gerçekçi görünen videolar oluşturuyor.

Yapay zeka artık video dünyasında, kısa filmler ise çok yakında

Geçtiğimiz günlerde Runway, daha fazla kontrol, daha fazla doğruluk ve daha fazla ifade gücü sağlamak için yeni özellikler ve güncellemeler yayınladı. Motion Brush, Gen-2 stil ön ayarları, güncellenmiş kamera kontrolleri ve daha fazlası platforma eklendi. Motion Brush ise gelen özelliklerin en dikkat çekeni. Basit bir arayüze sahi olan özellik, üretimlerinize kontrollü hareket eklemenize ve üretilenler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza olanak tanıyor.

Aslında buradaki asıl nokta olayın basitliği. Bu yılın başlarında Runway, video düzenlemeye odaklanan zengin özelliklere sahip bir araç olan Gen-1'i tanıtmıştı. Üzerinden çok geçmeden ise Gen 2 piyasaya sürüldü. Gen-2'den önce, metinden video oluşturmak çok fazla çalışma gerektiriyordu. Gen-1, video düzenleme için özelliklerle dolu olsa da, hala geleneksel yöntemlere bağlıydı. Kullanıcılar çeşitli girdilerle boğuşuyor ve üretimlerini iyileştirmek için önemli zaman harcıyorlardı.

Video üretimi artık çok basit

Gen-2, selefinden farklı olarak kullanıcıların karmaşık metin girişleri veya kapsamlı düzenleme gerektirmeden zahmetsizce video oluşturmalarına olanak tanıyor. Motion Brush ile ilgili görselin istenen alanında istenen yönde istenen türde hareket oluşturulabiliyor. Bu ister su akışı, ister bulut, ister alev, isterse de duman olsun fark etmiyor.

Bu yeni yöntem, kullanıcıların metin girme ihtiyacını ortadan kaldırarak video oluşturma sürecini daha sezgisel ve erişilebilir hale getiriyor. Motion Brush işlevi, kullanıcıların sadece birkaç komut ve hareketle vizyonlarını hayata geçirmelerini sağlıyor. Geleneksel düzenleme yazılımlarıyla ilişkili karmaşıklığı ortadan kaldırarak video oluşturma sürecini basitleştiriyor.

Yazı içerisinde bulunan tüm görsel içerikler yapay zeka tarafından oluşturulmuş durumda. Mesela hemen üstte bulunan X gönderisindeki video aslında bize çok da uzakta olmayan geleceği gösteriyor. Paylaşılan videoda dağcının bir günü yansıtılıyor. İlgi çekici olan şey ise videodaki her şeyin yapay zeka tarafından oluşturulması. İlgili görseller, son derece gerçekçi üretimler yapan Midjourney tarafından yapılmış. Görsellerin düzenlenmesi ise yapay zekalı Photoshop Beta tarafından yapılırken animasyon ve video düzenleme kısmı Runway Gen 2 ile halledilmiş. Sesler ise yine yapay zekalı Soundraw tarafından üretilmiş.

Muhtemelen 2024 yılında hem görselden videoya hem de metinden videoya yapay zekalarda çok daha büyük gelişimler göreceğiz. Görselin arka plan hikayesinin oluşturulduğu ve yapay zekanın buna bağlı bir senaryo ile daha uzun videolar ortaya koyabileceğini şimdiden görüyoruz. Mesela hemen üstteki X gönderisinde internetin ikonik görselinin Runway'in yapay zekası tarafından canlandırılmış halini görebiliyoruz.

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