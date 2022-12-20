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    Vietnamlı usta kızı için ahşap Audi Skysphere yaptı: Hem de sürülebiliyor

    Vietnamlı bir baba kızı için Audi Skysphere'ın ahşap versiyonunu yaptı. Elektrikli spor otomobili başarılı bir şekilde gerçeğe dönüştüren usta kızıyla fiyakalı bir şehir turu attı.
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    Vietnamlı usta kızı için ahşap Audi Skysphere yaptı Tam Boyutta Gör
    Audi Skysphere, Alman markanın yeni ideolojisini özetleyen 'Sphere' prototip serisinin ilk konsepti olarak tanıtıldı. Elektrikli iki kapılı spor otomobil, sürüş moduna bağlı olarak 250 milimetreye kadar uzayabilen aks mesafesi özelliğiyle dikkat çekmişti.

    Audi elektrikli geleceğine dair vizyonunu sergilerken, Vietnamlı bir usta kızı için Skysphere'ı gerçeğe dönüştürdü. Ahşap aracın yapımına ilişkin bir video ND - Woodworking Art adlı YouTube kanalında yayınladı. Usta işe ilk olarak zemin bölümüyle başlıyor.

    Yapımı 2.5 ay sürdü

    Ardından mekanik parçalar ve tekerleklerin yapımına geçiliyor. Elektrik motorundan güç alan ahşap Audi Skysphere'ın çalışan bir direksiyon mekanizması, farları ve arka lambaları var. Prototip tıpkı konsept otomobil gibi kıvrımlı hatlara sahip.

    Vietnamlı usta kızı için ahşap Audi Skysphere yaptı Tam Boyutta Gör
    Audi Skysphere'in birebir kopyasını oluşturmak iki buçuk ay sürdü. Tabi ahşap modelde uzayabilen aks mesafesi özelliği yok. Audi'nin konseptinde uzunluk 4.94 metreden 5.19 metreye çıkabiliyor. Ancak araç küçük bir kıza yapıldığı için buna gerek de yok.
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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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