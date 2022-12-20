Vietnamlı usta kızı için ahşap Audi Skysphere yaptı: Hem de sürülebiliyor

Tam Boyutta Gör Audi Skysphere, Alman markanın yeni ideolojisini özetleyen 'Sphere' prototip serisinin ilk konsepti olarak tanıtıldı. Elektrikli iki kapılı spor otomobil, sürüş moduna bağlı olarak 250 milimetreye kadar uzayabilen aks mesafesi özelliğiyle dikkat çekmişti.

Polonyalı tır şoförü Tesla Semi'yi yerden yere vurdu 3 gün önce eklendi

Audi elektrikli geleceğine dair vizyonunu sergilerken, Vietnamlı bir usta kızı için Skysphere'ı gerçeğe dönüştürdü. Ahşap aracın yapımına ilişkin bir video ND - Woodworking Art adlı YouTube kanalında yayınladı. Usta işe ilk olarak zemin bölümüyle başlıyor.

Yapımı 2.5 ay sürdü

Ardından mekanik parçalar ve tekerleklerin yapımına geçiliyor. Elektrik motorundan güç alan ahşap Audi Skysphere'ın çalışan bir direksiyon mekanizması, farları ve arka lambaları var. Prototip tıpkı konsept otomobil gibi kıvrımlı hatlara sahip.

Tam Boyutta Gör Audi Skysphere'in birebir kopyasını oluşturmak iki buçuk ay sürdü. Tabi ahşap modelde uzayabilen aks mesafesi özelliği yok. Audi'nin konseptinde uzunluk 4.94 metreden 5.19 metreye çıkabiliyor. Ancak araç küçük bir kıza yapıldığı için buna gerek de yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Vietnamlı usta kızı için ahşap Audi Skysphere yaptı