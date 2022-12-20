Vietnamlı usta kızı için ahşap Audi Skysphere yaptı: Hem de sürülebiliyor

Audi elektrikli geleceğine dair vizyonunu sergilerken, Vietnamlı bir usta kızı için Skysphere'ı gerçeğe dönüştürdü. Ahşap aracın yapımına ilişkin bir video ND - Woodworking Art adlı YouTube kanalında yayınladı. Usta işe ilk olarak zemin bölümüyle başlıyor.
Yapımı 2.5 ay sürdü
Ardından mekanik parçalar ve tekerleklerin yapımına geçiliyor. Elektrik motorundan güç alan ahşap Audi Skysphere'ın çalışan bir direksiyon mekanizması, farları ve arka lambaları var. Prototip tıpkı konsept otomobil gibi kıvrımlı hatlara sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...