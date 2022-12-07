ViewSonic, profesyoneller için ilk taşınabilir OLED monitörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, yüksek renk doğruluğu vadeden ColorPro VP16-OLED taşınabilir monitörünü duyurdu. ViewSonic’in ilk taşınabilir monitörü olan ürün esneklik ve üretkenlik arayan profesyoneller için tasarlanmış durumda.

ColorPro VP16-OLED duyuruldu

1080p Full HD çözünürlüğünde ve 15,6 inç büyüklüğünde olan ColorPro VP16-OLED, Pantone onayına da sahip. Böylece doğru renk için fabrika çıkışlı olarak kalibre edilen cihaz, zengin renk bütünlüğü ve taşınabilir yapısıyla ön plana çıkıyor.

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ColorPro VP16, sahip olduğu OLED ekranında DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü karşılarken 100.000:1 yüksek kontrast oranıyla da gerçek siyah deneyimi yaşatıyor. 1 kilogramdan daha hafif olan taşınabilir monitör sahip olduğu ayarlanabilir standıyla esnek bir kullanım da sunuyor. ViewSonic’in ürün için istediği fiyat ise 572 Dolar.

ColorPro VP16-OLED teknik özellikleri

Ekran boyutu: 16 inç

Ekran Tipi: OLED

Çözünürlük: 1920x1080

Statik Kontrast Oranı: 100.000:1 (tip)

Dinamik Kontrast Oranı: 20M:1

Parlaklık: 400nit

Renkler: 1.07B

Renk Alanı Desteği: 10 bit (8 bit + FRC)

Dahili Hoparlörler: 1W (x2)

Bağlantı: 2 yönlü şarj için 2x USB Type-C, mini-HDMI, 3,5 mm kulaklık jakı ve tripod montajı

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