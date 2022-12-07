ViewSonic, profesyoneller için ilk taşınabilir OLED monitörünü tanıttı

ColorPro VP16-OLED duyuruldu
1080p Full HD çözünürlüğünde ve 15,6 inç büyüklüğünde olan ColorPro VP16-OLED, Pantone onayına da sahip. Böylece doğru renk için fabrika çıkışlı olarak kalibre edilen cihaz, zengin renk bütünlüğü ve taşınabilir yapısıyla ön plana çıkıyor.
ColorPro VP16, sahip olduğu OLED ekranında DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü karşılarken 100.000:1 yüksek kontrast oranıyla da gerçek siyah deneyimi yaşatıyor. 1 kilogramdan daha hafif olan taşınabilir monitör sahip olduğu ayarlanabilir standıyla esnek bir kullanım da sunuyor. ViewSonic’in ürün için istediği fiyat ise 572 Dolar.
ColorPro VP16-OLED teknik özellikleri
- Ekran boyutu: 16 inç
- Ekran Tipi: OLED
- Çözünürlük: 1920x1080
- Statik Kontrast Oranı: 100.000:1 (tip)
- Dinamik Kontrast Oranı: 20M:1
- Parlaklık: 400nit
- Renkler: 1.07B
- Renk Alanı Desteği: 10 bit (8 bit + FRC)
- Dahili Hoparlörler: 1W (x2)
- Bağlantı: 2 yönlü şarj için 2x USB Type-C, mini-HDMI, 3,5 mm kulaklık jakı ve tripod montajı
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım