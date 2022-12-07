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    ViewSonic, profesyoneller için ilk taşınabilir OLED monitörünü tanıttı

    Dünyanın önde gelen görüntü teknolojileri firması ViewSonic, ilk taşınabilir OLED monitörünü tanıttı. ColorPro VP16-OLED monitör özellikle profesyonel kullanıcıları hedefliyor.
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    ViewSonic, ilk taşınabilir OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, yüksek renk doğruluğu vadeden ColorPro VP16-OLED taşınabilir monitörünü duyurdu. ViewSonic’in ilk taşınabilir monitörü olan ürün esneklik ve üretkenlik arayan profesyoneller için tasarlanmış durumda.

    ColorPro VP16-OLED duyuruldu

    1080p Full HD çözünürlüğünde ve 15,6 inç büyüklüğünde olan ColorPro VP16-OLED, Pantone onayına da sahip. Böylece doğru renk için fabrika çıkışlı olarak kalibre edilen cihaz, zengin renk bütünlüğü ve taşınabilir yapısıyla ön plana çıkıyor.

    ViewSonic, ilk taşınabilir OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    ColorPro VP16, sahip olduğu OLED ekranında DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ünü karşılarken 100.000:1 yüksek kontrast oranıyla da gerçek siyah deneyimi yaşatıyor. 1 kilogramdan daha hafif olan taşınabilir monitör sahip olduğu ayarlanabilir standıyla esnek bir kullanım da sunuyor. ViewSonic’in ürün için istediği fiyat ise 572 Dolar.

    ColorPro VP16-OLED teknik özellikleri

    • Ekran boyutu: 16 inç
    • Ekran Tipi: OLED
    • Çözünürlük: 1920x1080
    • Statik Kontrast Oranı: 100.000:1 (tip)
    • Dinamik Kontrast Oranı: 20M:1
    • Parlaklık: 400nit
    • Renkler: 1.07B
    • Renk Alanı Desteği: 10 bit (8 bit + FRC)
    • Dahili Hoparlörler: 1W (x2)
    • Bağlantı: 2 yönlü şarj için 2x USB Type-C, mini-HDMI, 3,5 mm kulaklık jakı ve tripod montajı

    Kaynakça https://www.techpowerup.com/301863/viewsonic-introduces-its-first-portable-monitor-with-oled-technology-for-creators https://www.viewsonic.com/us/vp16-oled.html
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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